Pronostici Inter-Fiorentina: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

In questo articolo i pronostici di Inter-Fiorentina, in programma lunedì sera alle 20:45. I nostri esperti vedono l’Inter, a caccia di punti per la corsa scudetto, come la favorita per la vittoria.

Pronostici Inter-Fiorentina: quote, scenario e probabili formazioni

1 + over 1,5 a 1.66 su Betway

1 primo tempo a 1.95 su Goldbet

Marcus Thuram segna durante la partita a 2.50 su Betsson

Lo stato di forma delle due squadre

Le due squadre si conoscono molto bene essendosi affrontate già questa settimana nel recupero della partita rinviata lo scorso dicembre e finita con una vittoria per 3-0 al Franchi da parte della Fiorentina.

L’Inter è impegnata nella corsa scudetto dove per ora insegue il Napoli riuscendo comunque a stare in scia. I nerazzurri hanno un rendimento formidabile tra le mura amiche dove hanno perso una sola partita dalla fine del 2023.

Anche la Fiorentina sta facendo un campionato d’alta classifica, pur essendo distante dall’Inter. I viola sono concentrati sul loro obiettivo: l’arrivo nei primi quattro posti che segnerebbe il loro ritorno in Champions League dalla stagione 2009/2010.

Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina

Inter: Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco, Thuram, Martinez.

Fiorentina: De Gea, Dodo, Ranieri, Comuzzo, Gosens, Gudmundsson, Mandragora, Adli, Beltran, Folorunsho, Kean.

L’Inter in casa ha un rendimento formidabile

Il rendimento casalingo dell’Inter rende la sfida a San Siro contro i nerazzurri un impegno proibitivo per qualunque avversario.

L’Inter ha perso una sola partita tra le mura amiche da ottobre 2023: la sconfitta in questione è arrivata nel derby d’andata di questa stagione contro un Milan che comunque giocava nel suo stadio. Delle 26 partite giocate in questo lasso di tempo 23 si sono concluse con più di un goal segnato.

Le partite giocate dalla Fiorentina contro l’Inter a Milano hanno avuto un esito simile con i nerazzurri che si sono imposti in 19 degli ultimi 24 incontri tra le due squadre giocati al Meazza. Inoltre, 18 di queste partite si sono concluse con più di una rete segnata.

Scommessa 1: 1 + over 1,5 a 1.66 su Betway

L’Inter vuole partire subito forte

Essendosi affrontate già nella settimana precedente al match le due squadre non avranno bisogno di una fase di studio nelle prime battute della partita.

I nerazzurri cercheranno di sfruttare sin da subito il fattore campo. L’Inter è, d’altronde, una squadra che tende a partire subito forte.

In questa stagione di Serie A solamente la Lazio ha chiuso il primo tempo in vantaggio più volte rispetto a quanto fatto dalla squadra di Inzaghi. Il miglior rendimento casalingo in assoluto resta comunque dell’Inter, che per altro ha segnato per prima in 8 delle 11 partite giocate in casa.

Scommessa 2: 1 primo tempo a 1.95 su Goldbet

Marcus Thuram si esalta tra le mura amiche

Marcus Thuram è il miglior marcatore dell’Inter in questo campionato e non ci sono dubbi che vorrà farsi valere, nonostante il suo rendimento sia in calo. I suoi goal sono mancati nell’ultimo periodo ma la sfida tra le mura amiche contro la Fiorentina può essere l’occasione giusta per sbloccarsi.

Nel 4-0 dello scorso anno contro i viola Thuram ha contribuito a tre reti con un gol segnato, un assist ed un rigore guadagnato. Il nazionale francese in 3 delle ultime 4 partite casalinghe dell’Inter in Serie A e 8 dei suoi ultimi 11 gol segnati in campionato sono stati realizzati a San Siro.

Scommessa 3: Marcus Thuram segna durante la partita a 2.50 su Betsson