5 pronostici sul Gol (GG) in Europa e Brasile per questo weekend

Ecco uno sguardo ad alcune delle migliori scommesse Gol di questo weekend. Le scelte includono partite in Serie A, La Liga, la Premier League e la massima serie brasiliana.

Entrambe le squadre segnano bet365 NetBet Lottomatica Lazio vs Bologna 2.06 2.02 2.00 Alaves vs Real Sociedad 2.08 2.04 2.00 Athletic Club vs Atletico Madrid 1.94 1.90 1.90 Brighton vs West Ham 1.70 1.68 1.65 Botafogo vs Fortaleza 1.75 1.78 1.75

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

Lazio vs Bologna

Scommettere su Gol nelle partite della Lazio ha dato scarsi risultati in questa stagione. Tuttavia, ci sono motivi per pensare che questo potrebbe cambiare questo weekend, creando un'opportunità di scommessa.

Il Bologna segna con facilità in trasferta, con una media di 1,71 gol per partita fuori casa in Serie A, leggermente superiore alla media complessiva di 1,69. Solo il Napoli supera il loro totale di xG in trasferta di 9,2.

La loro difesa può essere vulnerabile, avendo concesso 10,0 xG in trasferta. La squadra arriva a questa partita dopo una sorprendente sconfitta casalinga per 3-1 contro il Cremonese.

La Lazio ha una media impressionante di 2,00 gol per partita in casa in campionato. Dati questi fattori, scommettere su entrambe le squadre che segnano sembra offrire valore con una probabilità implicita del 50%.

Alaves vs Real Sociedad

Il mercato Gol è stata una scommessa vincente in tutte le ultime sei partite della Real Sociedad in La Liga. Dopo un inizio lento di stagione, hanno iniziato a offrire di più in attacco sotto il nuovo allenatore Sergio Francisco.

La loro ultima partita di campionato si è conclusa con una sconfitta avvincente per 3-2 contro il Villarreal in grande forma. La Real ha tentato 21 tiri in totale in quella partita. Sono migliorati con Brais Mendez, Jon Gorrotxategi e Carlos Soler che hanno iniziato a formare un forte trio di centrocampo.

Le vulnerabilità difensive restano, avendo mantenuto la porta inviolata solo una volta in campionato. Igor Zubeldia, il loro difensore centrale più convincente, è un grosso dubbio per questa partita. Anche i compagni difensori Jon Aramburu e Duje Caleta-Car hanno avuto problemi di forma fisica questa settimana.

L'Alaves adotta uno stile più cauto, ma ha creato 1,6 xG in trasferta contro il Barcellona lo scorso weekend. Una prestazione simile in questo derby basco potrebbe portare entrambe le squadre a segnare.

Athletic Club vs Atletico Madrid

Questa è la seconda partita di una serie casalinga molto difficile per l'Athletic Club. Hanno perso 3-0 contro il Real Madrid a metà settimana e ospitano il PSG in Champions League mercoledì. Gli infortuni hanno lasciato Los Leones con una rosa insufficiente per gestire un tale calendario.

Questi fattori suggeriscono che l'Atlético Madrid potrebbe prolungare le difficoltà dei padroni di casa. Tuttavia, anche i visitatori hanno problemi di selezione difensiva. José María Giménez è fuori per infortunio, mentre il compagno difensore centrale Robin Le Normand è improbabile che sia abbastanza in forma per partire titolare.

Questo potrebbe portare Clement Lenglet a continuare dopo una prestazione incerta nella sconfitta per 3-1 contro il Barcellona martedì. Il giovane Marc Pubill potrebbe anche ottenere una partenza in difesa centrale, data l'assenza di Giménez. Questo offre qualche speranza all'Athletic.

I baschi hanno segnato due o più gol in quattro delle loro ultime sei partite casalinghe contro l'Atleti. Avranno anche di nuovo a disposizione il capocannoniere della scorsa stagione Oihan Sancet questo weekend. Pertanto, potrebbe essere interessante puntare su Gol in questa partita.

Brighton vs West Ham

L'Amex è stato uno dei migliori stadi per i gol in Premier League questa stagione. Ce ne sono stati sette a metà settimana, quando l'Aston Villa ha rimontato per vincere 4-3. Complessivamente, le loro partite casalinghe di campionato hanno una media di 3,57 gol per partita.

I Seagulls hanno segnato la maggior parte di quei gol, con una media impressionante di 2,17 per 90 minuti. Tuttavia, solo tre squadre hanno concesso più gol della squadra di Fabian Hurzeler in casa. Questo dovrebbe offrire incoraggiamento a una squadra del West Ham che è migliorata da quando ha nominato Nuno.

I visitatori hanno perso solo una delle loro ultime cinque partite. Nel frattempo, entrambe le squadre hanno segnato in cinque delle ultime sei partite degli Hammers. Questa tendenza sembra destinata a continuare contro questo avversario.

Botafogo vs Fortaleza

In Brasile, è l'ultimo weekend della stagione. Il Botafogo sta lottando per l'ingresso diretto nella fase a gironi della Copa Libertadores. Nel frattempo, il Fortaleza sta lottando contro la retrocessione e potrebbe aver bisogno di un risultato in questa difficile trasferta per sopravvivere.

Se le ultime settimane sono indicative, possiamo aspettarci che i padroni di casa prendano rischi e giochino in attacco. Tutte le loro ultime quattro partite hanno visto entrambe le squadre segnare almeno due volte. Le partite casalinghe di campionato del Botafogo hanno avuto una media di 3,17 gol per 90 minuti in totale in questa stagione.

Sono la squadra più forte, ma il Fortaleza è in una corsa straordinaria. Hanno vinto le loro ultime quattro partite e sono sull'orlo di una grande fuga. Avendo segnato in ciascuna delle loro ultime 13 partite in tutte le competizioni, i visitatori dovrebbero almeno segnare.