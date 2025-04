Champions League: ecco quali squadre possono sperare nella rimonta nel ritorno dei quarti

Aston Villa, Dortmund, Real e Bayern affrontano un compito arduo nel ritorno dei quarti di Champions. Chi di loro può ribaltare la situazione?

Con un posto in semifinale in palio, le quattro squadre in svantaggio dopo l'andata sperano in rimonte miracolose.

Champions League -Quote esito finale 1X2 Lottomatica NetBet Goldbet Aston Villa-Psg 1 3.20 3.20 3.20 Borussia Dortmund-Barcellona 1 3.75 3.70 3.75 Real Madrid-Arsenal 1 1.63 1.67 1.63 Inter-Bayern Monaco 2 2.50 2.52 2.50

Quote esatte al momento della pubblicazione: possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito degli operatori.

Le speranze di Aston Villa sembrano quasi svanite

Se non fosse stato per il gol di Nuno Mendes nei minuti di recupero della gara d'andata l'Aston Villa avrebbe avuto molte più chance di passare il turno. Quel gol ha lasciato i "Villans" scoraggiati, poiché ribaltare uno svantaggio di un gol è possibile mentre farlo con due è molto più difficile.

La speranza non è ancora del tutto persa. L'Aston Villa ha vinto sette delle dodici sfide europee in cui è stata sconfitta nell'andata in trasferta. Solo una volta hanno perso una sfida europea in trasferta con un margine di due gol. Allora, riuscirono a rimontare contro lo Zurigo nel terzo turno della Coppa Intertoto UEFA 2002.

Replicare ciò contro il PSG è, ovviamente, una storia completamente diversa. Il club di Birmingham dovrà vincere con tre gol di scarto per vincere la sfida nei tempi regolamentari. L'ultima volta che il PSG ha perso una partita in Champions League con tre gol di scarto è stato nell'ottobre 2023 contro il Newcastle.

Borussia Dortmund impresa impossibile

Dopo la loro umiliante sconfitta nell'andata contro il Barcellona, le speranze di Dortmund di avanzare alle semifinali sono praticamente svanite. In svantaggio per 4-0 dopo l'andata, Dortmund dovrà fare qualcosa che è riuscita solamente proprio al Barcellona nella storia della competizione. I giganti spagnoli sono l'unica squadra ad aver ribaltato uno svantaggio di 4 o più gol nell'andata di una sfida a eliminazione diretta di Champions League.

Tra tuttte le squadre sconfitte nell'andata dei quarti di Champions il Borussia Dortmund è quella con meno probabilità di farcela. Questo è dovuto in gran parte al fatto che il loro svantaggio è il più grande maturato tra tutte le quattro squadre sconfitte. Hanno perso sei delle ultime otto partite dei quarti di finale di Champions League e le possibilità di una rimonta in questa partita sono minime per non dire nulle.

Il più grande svantaggio che Dortmund ha precedentemente ribaltato in una sfida a eliminazione diretta europea è di due gol. Lo stesso Barcellona ha vinto 38 delle 43 sfide UEFA in cui ha vinto l'andata in casa. Tuttavia, nelle ultime tre partite in Champions nelle quali hanno vinto la gara d'andata, i blaugrana hanno perso quella di ritorno, venendo in tutti e tre i casi eliminati. Questo non sembra comunque un presupposto sufficiente per credere in una rimonta del Borussia Dortmund.

Guai a dare per finito il Real Madrid

La squadra in svantaggio che tutti terranno d'occhio è il Real Madrid. I "Merengues" sono in svantaggio per 3-0 dopo l'andata della loro sfida con l'Arsenal. Qualsiasi altra squadra sarebbe probabilmente sarebbe già stata data per spacciata, ma il Real Madrid ha una forza diversa in questa competizione, che non può essere facilmente dimenticata.

Vero comunque che in questa stagione ci sono stati segnali di come la loro aura sia un po' svanita nella Champions di quest'anno. Le cinque partite che hanno perso in questa edizione eguagliano un record negativo del club. Inoltre i "Blancos" non hanno mai recuperato da uno svantaggio di tre gol nell'andata in una sfida a eliminazione diretta di Champions League.

L'Arsenal ha vinto l'andata in casa in 20 sfide UEFA passando il turno in 18 occasioi. Il fatto che entrambi i fallimenti siano avvenuti contro squadre spagnole potrebbe offrire un barlume di speranza a chi crede nel Real Madrid.

Il Bayern affronta un compito difficile

Il Bayern affronta un compito diverso rispetto alle altre tre squadre. Sono l'unica delle quattro sconfitte che deve ribaltare il proprio svantaggio in trasferta ma tra queste i bavaresi sono anche quella con lo svantaggio più ridottoo. La sconfitta per 2-1 nell'andata mantiene sicuramente vive le loro speranze.

Il Bayern ha perso sette volte la gara di andatain casa nelle competizioni UEFA nella storia, passando il turno soolo in due di quelle sfide. L'ultima di queste è stata la Coppa Uefa del 1995/96, vinta alla fine proprio dei bavaresi. L'aver perso solo una delle ultime otto partite in trasferta giocate contro squadre italiane certamente dà loro delle chance

Dovranno comunque andare contro alcune statistiche significative. L'Inter ha vinto 19 delle 20 sfide UEFA in cui ha trionfato in trasferta nell'andata. Tuttavia, l'unica sconfitta è avvenuta proprio contro il Bayern nella Coppa Uefa 1988/89. Come suggeriscono le loro quote, probabilmente tra le quattro squadre che cercano la rimonta, hanno la possibilità più concreta di andare avanti.