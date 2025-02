Champions League, l'andata dei playoff promette tanti goal: lo scenario

Ecco quali sono le partite di questo turno di CL nelle quali potrebbero registrarsi molte reti segnate

Il primo playoff nella storia della fase finale della Champions League sta per iniziare: ci sono diverse partite che promettono di regalare tanti gol.

Champions League: quote andata dei playoff bet365 Lottomatica Snai Club Bruges-Atalanta: over 2,5 1.90 1.87 1.87 Monaco-Benfica: Benfica over 1,5 2.25 2.25 2.20 Celtic-Bayern Monaco: over 3,5 2.00 1.92 1.95 Brest-Psg: over 2,5 Psg 2.10 2.00 2.05

Quote esatte al momento della pubblicazione e suscettibili di variazioni. Consultare il sito dei bookmaker per ulteriori aggiornamenti.

L’Atalanta è una macchina da gol

In questa edizione della Champions League solamente Barcellona (28) e Borussia Dortmund (22) hanno segnato più dell’Atalanta, che ha chiuso la fase campionato di questa Champions League a 20 reti.

Di queste reti 13 sono arrivate in trasferta mentre solamente 7 tra le mura amiche. Il Bruges dal canto suo ha mantenuto la porta inviolata solamente in 3 delle ultime 8 gare giocate. Nelle ultime tre edizioni della fase ad eliminazione diretta della Champions League le gare d’andata hanno sempre avuto meno gol di quelle del ritorno seppur con una differenza minima: 20 a 22. L’Atalanta potrebbe sfatare questa tendenza.

Alla squadra orobica mancherà quasi certamente Ademola Lookman ma in compenso c’è Retegui, reduce da uno strepitoso poker contro il Verona nello scorso weekend. L’over 2.5 sembra essere uno scenario più che plausibile in questo caso e in generale nelle partite della squadra di Gasperini.

Il Benfica crea tante occasioni da gol

Il Benfica occupa l'ottavo posto in questo torneo per occasioni da goal create (30), e ha il settimo dato più alto sugli xG (expected goals) con 17.3. Questo è qualcosa che fara piacere alla squadra portoghese e da tenere in considerazione in vista della sfida contro il Monaco.

Il club monegasco non è in gran forma al momento. Certo, il Monaco ha ottenuto una vittoria notevole contro l'Aston Villa il mese scorso, mi si tratta dell’unico clean sheet portato a casa da metà dicembre. Inoltre, il Benfica ha segnato tre gol alla squadra guidata da Hutter nello scontro diretto giocato a Montecarlo lo scorso novembre, il che dà ai lusitani un vantaggio psicologico.

Il dato sugli xG subiti dal Monaco in UCL questa stagione è 9.2 per partita e il Benfica ha sicuramente un'opportunità per prendere il controllo della doppia sfida, a cominciare dalla gara d’andata. In cui potrebbe trovare più di una volta la via del gol.

Il Bayern per il Celtic sembra insormontabile

Cosa succede quando si mette la squadra con il più alto xG del torneo contro una delle difese più deboli tra i club attualmente ancora in corsa? Lo scopriremo questa settimana. Il Celtic gioca l’andata in casa contro i giganti tedeschi, e questo potrebbe essere importante considerando la forma esterna del Bayern in questa Champions League.

La squadra di Vincent Kompany ha perso cinque delle ultime sette partite in trasferta in questa competizione, per quanto vero che lo ha fatto sempre con avversari sulla carta addirittura più forti. Gli scozzesi, dal canto loro, sono imbattuti in sei partite europee al Celtic Park.

Ad ogni modo, considerando che 6 delle ultime 8 partite giocate dal Celtic sono finite con più di 3 reti segnate, una partita da over 3,5 resta uno scenario probabile.

Il Psg si prepara a vincere

Il Paris non perde da novembre e l’ultima volta che è arrivata una sconfitta contro una squadra francese risale a maggio 2024.

La squadra di Luis Enrique è difficile da affrontare e ancora più difficile da battere, come il Brest ha recentemente potuto appurare nel match perso 2-5 in casa per via della tripletta di Ousmane Dembele e della doppietta di Goncalo Ramos

Una partita nella quale il Paris riesca a superare la soglia di due reti segnate è uno scenario plausibile. Delle ultime otto partite del PSG, solamente due non sono terminate con più di 2 gol e tutte si sono concluse comunque con una vittoria dei parigini.

Il Brest dovrà affrontare una sfida difficile, soprattutto considerando il morale del PSG dopo aver vinto tre partite consecutive in UCL, compresa quella in rimonta contro il Manchester City. In totale, 14 degli ultimi 19 incontri tra queste due squadre sono terminati con più di 2.5 gol e Brest non è riuscito a mantenere la rete inviolata in nessuna di queste partite.