Champions League: l'arrivo di Gimenez aiuterà il Milan ad arrivare fino in fondo?

Il neoacquisto dei rossoneri si è presentato bene nelle prime uscite: contro la sua ex squadra arriva il banco di prova europeo

In questa stagione il Milan non è riuscito a restare agganciato alla vetta della classifica in Serie A: i rossoneri durante il mercato si sono rinforzati e adesso proveranno a dire la loro anche in Champions League.

Milan: quote stagionali Champions League Eurobet Snai William Hill Vincente 41.00 50.00 51.00 Finalista 17.00 20.00 21.00

Cosa può dare Santiago Gimenez al Milan

Con 35 gol segnate in 23 partite di Serie A, il Milan ha la produzione offensiva del Milan più bassa tra le prime nove squadre in classifica. Solo due squadre tra le prime 16 della classifica della fase campionato di Champions League hanno segnato meno gol dei rossoneri finora.

Non è stata una sorpresa, dunque, vedere il Milan impegnato nella ricerca di una punta durante l’ultima sessione di mercato. Morata, approdato al Galatasaray proprio in questa sessione, ha deluso le aspettative mentre l’altro attaccante attivo nelle rotazioni rossonere, Tammy Abraham, ha segnato solo 2 volte in 19 partite. L'acquisto dal Feyenoord dell’attaccante messicano (ma argentino di nascita) Santiago Gimenez, potrebbe rivelarsi una mossa brillante.

Da quando è arrivato in Europa dal Cruz Azul nel 2022, Gimenez si è adattato senza sforzo al calcio europeo. Ha aiutato il Feyenoord a vincere il titolo di Eredivisie 2022/23, segnando 15 gol in 32 partite di campionato e nella stagione successiva ha messo a segno 26 reti in tutte le competizioni, vincendo a fine anno la Coppa d'Olanda.

Prima del suo addio al Feyenoord Gimenez è diventato il miglior marcatore messicano della storia del campionato olandese, superando l’ex Napoli Hirving Lozano. Il trasferimento al Milan, per 32 milioni di euro, è la cessione più remunerativa della storia del club di Rotterdam.

Gimenez può aiutare il Milan a vincere l’ottava Champions League?

Gimenez è arrivato a Milano con tante aspettative e moltissima pressione. L’attaccante messicano nonostante ciò ha sin da subito avuto un impatto buono, segnando un gol nella sua prima presenza in Serie A contro l’Empoli. La sua prestazione, avvenuta da subentrato al posto di Tammy Abraham, è stata in generale positiva: il messicano ha subito dimostrato di essere molto cinico sotto porta.

L'Eredivisie è stata a lungo un banco di prova per gli attaccanti d'élite europei. Tra gli esempi più importanti in tal senso quello di Luis Suarez. L'uruguaiano è stato il capocannoniere del campionato olandese nella stagione 2009/10 con 35 gol. Dopo l’esperienza con i “Lancieri” Suarez ha poi brillato in squadre prestigiose come Liverpool e Barcellona, vincendo, in maglia blaugrana, 4 titoli della Liga ed una Champions League.

Un altro esempio in tal senso è Dirk Kuyt, consacratosi proprio nell’ex club di Gimenez, il Feyenoord. Kuyt ha segnato 29 gol nella stagione 2004/05, diventando capocannoniere dell'Eredivisie. Queste performance gli sono valse la chiamata del Liverpool, club nel quale sarebbe diventato un’ala destra instancabile capace di entrare nel cuore dei tifosi. In maglia “Reds” ha segnato molti gol importanti andando in rete anche nella finale di Champions League 2006/07 persa dal Liverpool proprio contro il Milan.

Il campionato olandese rappresenta dunque una rampa di lancio importante e il prossimo giocatore a consacrarsi definitivamente nel calcio europeo potrebbe essere proprio il nuovo attaccante del Milan. Alcuni esperti di calcio italiano hanno paragonato Gimenez a una leggenda della Serie A, Christian Vieri. L'ex attaccante della nazionale italiana era un goleador implacabile che coniugava potenza e tecnica: doti che rispecchiano lo stile di Gimenez.

Per il nuovo attaccante rossonero il banco di prova in Champions League sarà proprio la sua ex squadra, il Feyenoord, nella partita valida per i playoff della competizione. Se il messicano riuscirà a trascinare il Milan agli ottavi, le probabilità di una vittoria o di un approdo in finale da parte dei rossoneri crescerebbero.