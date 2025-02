Champions League: Kane e Haaland inseguono la vetta della classifica cannonieri

Il turno in più derivato dal nuovo format dà una possibilità a diversi giocatori: il favorito resta ancora Lewandowski

La corsa alla Scarpa d’Oro della Champions League sta entrando nel vivo con diversi giocatori che si contendono il titolo. Attualmente in testa alla classifica dei cannonieri c’è l’attaccante del Borussia Dortmund Serhou Guirassy, con 10 reti segnate.

Champions League: quote capocannoniere bet365 William Hill Goldbet Robert Lewandowski 3.50 3.50 3.25 Serhou Guirassy 6.00 5.50 5.00 Harry Kane 6.00 6.00 6.00 Erling Haaland 7.00 7.00 7.00

Quote esatte al momento della pubblicazione e soggette a variazioni.

Champions League: quote marcatori gare di ritorno dei playoff (No tempi supplementari, solo reti nei 90 minuti) bet365 William Hill Goldbet Haaland (Manchester City) segna nella partita col Real Madrid 2.10 2.15 2.25 Mbappé (Real Madrid) segna nei nella partita col Manchester City 1.83 1.70 1.85 Rodrygo (Real Madrid) segna contro il Manchester City 2.40 3.30 2.50 Dembélé (Psg) segna nella partita con il Brest 1.72 1.66 1.70 Kane (Bayern Monaco) segna nella partita contro il Celtic 1.50 1.36 1.50 Pulisic (Milan) segna nella partita con il Feyenoord 2.62 2.60 2.65 Leao (Milan) segna nella partita con il Feyenoord 2.87 2.75 2.75 Kolo Muani (Juventus) segna nella partita contro il Psv 3.10 2.90 2.75

Le partite di play-off aumenteranno le possibilità di Haaland di diventare capocannoniere del torneo?

Il nuovo formato della Champions League entrato in vigore in questa stagione ha introdotto il turno di play-off a eliminazione diretta: questo significa che alcune squadre giocheranno due partite extra nel tentativo di arrivare fino in fondo.

Chiaramente, nessuna delle squadre in competizione in questo turno voleva trovarsi a questo punto e avrebbe preferito già essere agli ottavi di finale. Ad ogni modo, ciò ha offerto ad alcuni giocatori un paio di partite in più per aumentare il loro bottino di gol.

Real Madrid, Manchester City, PSG e Milan sono tra i nomi più importanti a questo punto con Real e City che si affrontano l'una contro l'altra. I grandi nomi di queste squadre sono considerati tra i favoriti per segnare in qualunque momento in questo turno di partite di ritorno.

4 giocatori possono ripetersi dopo la gara d’andata

Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane e Ousmane Dembélé sono andati tutti a segno nelle rispettive gare d’andata: i bookmaker si aspettano che siano tra i marcatori anche nelle partite di ritorno.

Haaland, in particolare, sembra essere molto atteso. La sua squadra, il Manchester City, dovrà fare uno sforzo incredibile in vista del ritorno contro il Real. Gli uomini di Pep Guardiola andranno al Bernabeu cercando di ribaltare uno svantaggio di 3-2, il che fa pensare che dovranno spingere forte e creare occasioni da gol il prima possibile.

Haaland è da anni uno degli attaccanti più prolifici della competizione e ha già segnato una doppietta nela gara d'andata. Anche Mbappé ha trovato la rete in quella partita, e considerando la sua velocità e i potenziali contropiedi a cui si esporrà il City, una sua rete rappresenta uno scenario possibile. Va comunque ricordato che quest’anno il nazionale francese ha segnato solamente quattro gol nella competizione.

Un altro giocatore da tenere d'occhio è Ousmane Dembélé, che vive un momento di assoluta grazia sotto porta. Il francese ha segnato in otto partite consecutive con il PSG prima di questo fine settimana ed è in forma strepitosa.

Ciò che è ancora più impressionante è il fatto che nelle sue ultime quattro apparizioni prima di questo fine settimana, ha realizzato prima due triplette consecutive e poi due doppiette, sempre di fila. Tenendo questo ritmo sotto porta potrebbe diventare un candidato alla Scarpa d’Oro.

Anche Harry Kane, dopo la rete segnata a “Celtic Park” sembra potersi ripetere: andare a segno potrebbe rilanciare ulteriormente le sue possibilità di laurearsi capocannoniere della Champions League per la seconda volta consecutiva.

A questo traguardo aspira anche Robert Lewandowski, attualmente secondo miglior goleador di questa edizione della Champions con 9 reti, una in meno di Guirassy e favorito secondo i bookmaker. Tuttavia, il possibile incrocio tra Barcellona di Lewandowski e il PSG agli ottavi potrebbe complicare i piani al fuoriclasse polacco.

Chi potrebbe fare più fatica a trovare la via del goal

Anche tra i grandi nomi potrebbero esserci giocatori che a questo giro potrebbero invece fare fatica a segnare. Rafael Leao è generalmente uno dei giocatori del Milan con più chance di andare in gol ma in Champions League il portoghese tende ad essere imprevedibile.

Ha segnato in tre partite di fila nella fase a gironi, ma nelle successive partite è rimasto a secco. Nella sconfitta per 1-0 contro il Feyenoord nella gara d’andata dei playoff la stella rossonera è andata alla conclusione una sola volta, com’era successo già nella sfida precedente.

Christian Pulisic potrebbe essere in tal senso un’opzione migliore come marcatore, essendo per altro rigorista della squadra.

Passando alla Juventus, Randal Kolo Muani è il giocatore piu in forma della squadra bianconera, che lo ha ovviamente inserito nella lista della Champions League dopo il suo arrivo.

Ha avuto un ottimo inizio in Serie A, andando a segno in tre partite consecutive per un totale di cinque gol, ma in Champions League il francese ha fatto più fatica. Kolo Muani non è riuscito a segnare in 12 partite consecutive di Champions League ed un suo gol nel prossimo impegno non è poi uno scenario altamente probabile come potrebbe sembrare.

Infine, c’è Rodrygo del Real Madrid. Il brasiliano è spesso considerato dai bookmaker come uno dei marcatori più probabili dei “Merengues” durante le partite. Lo score di quattro gol in sette partite fa pensare che il classe 2001 possa effettivamente trovare la via della rete: va comunque detto che questi quattro gol sono arrivati in due dei sette match giocati.

Il giocatore ha un buon record storico contro il Manchester City, a cui ha segnato quattro goal in sfide partite giocate, ma è probabile che il Real sia maggiormente costretto a difendersi nella partita di ritorno, con conseguente riduzione delle chance di segnare.