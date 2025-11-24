Come scommettere su queste 6 squadre della Champions League alla loro ultima chance

La scorsa stagione, nessuna delle squadre con meno di quattro punti dopo quattro partite si è qualificata per i play-off. Ora potrebbero essere necessarie decisioni difficili.

La speranza rimane per le squadre europee in difficoltà

Anche se i play-off sembrano ormai fuori portata per molte, la speranza rimane. Il Paris Saint-Germain aveva solo quattro punti dopo quattro partite la scorsa stagione e alla fine ha vinto il torneo. Tuttavia, una sconfitta per le squadre al di sotto del 24° posto in classifica probabilmente porrebbe fine alle loro ambizioni europee.

Ad Amsterdam, l'Ajax ospita il Benfica, mentre le due squadre in fondo alla classifica della UCL si scontrano. Nel frattempo, il Copenhagen accoglie il Kairat mentre il 33° affronta il 34° posto. Altrove, l'Athletic Club si reca a Praga per mantenere viva la sua campagna europea. Una sconfitta per una di loro annullerebbe qualsiasi speranza di raggiungere i play-off.

Delle sei squadre, solo l'Athletic ha ottenuto una vittoria in UCL finora. Ajax e Benfica devono ancora raccogliere un punto. I giganti olandesi e portoghesi devono muoversi rapidamente se vogliono avere una possibilità.

I de Godenzonen potrebbero scegliere di dare priorità alle loro difficoltà in Eredivisie? I premi finanziari delle vittorie in Champions League si riveleranno troppo allettanti? Con 1,8 milioni di euro in palio per ogni vittoria a questo punto, inseguire tutti e tre i punti è un grande incentivo.

Guardando i valori di mercato tramite Transfermarkt, Ajax (€196m) e Benfica (€357m) stanno entrambi sottoperformando. Altri nove club hanno un valore inferiore, mentre Kairat (€16m) è in fondo alla lista — tecnicamente sovraperformante. L'Athletic (€370m) è valutato più di 20 altri club, eppure 26 sono sopra di loro in classifica.

Come scommettere su queste squadre in difficoltà in UCL

Per prima cosa, c'è Ajax vs Benfica. Entrambe le squadre stanno lottando in Europa, ma a livello nazionale, solo una è veramente in difficoltà. Il Benfica potrebbe essere terzo in Primeira Liga, ma è ancora imbattuto e in corsa per il titolo. L'Ajax, nel frattempo, è sesto e a 14 punti dai leader PSV. È anche a otto punti dal secondo posto.

Anche se la squadra olandese ha il vantaggio di giocare in casa nella Giornata 5, vale comunque la pena puntare sui visitatori. L'Excelsior ha vinto alla Johan Cruyff Arena durante il fine settimana, quindi As Águias certamente sentiranno di avere una chance.

Successivamente, c'è il viaggio dell'Athletic a Praga. Gli spagnoli hanno iniziato bene la stagione ad agosto. Tuttavia, hanno vinto solo due partite in tutte le competizioni dall'inizio di settembre. Hanno anche perso quattro delle ultime cinque e non vincono in trasferta da quasi tre mesi. I cechi sentiranno di avere un'opportunità qui.

Tuttavia, con così tanto in gioco, i visitatori potrebbero alzare il loro livello di gioco. Sulla carta, dovrebbero essere in grado di battere lo Slavia. Tuttavia, la Fortuna Arena non è un luogo facile. Preferiremmo puntare sui gol piuttosto che sul risultato in questa partita.

Infine, il FC Copenhagen ospita il Kairat del Kazakistan in Danimarca. I danesi hanno avuto una stagione molto mista. Si trovano al quarto posto in Superliga e già a sei punti dai leader del campionato, AGF. Il loro record europeo è simile a quello del Kairat, con solo la differenza reti a separarli.

Le cose sono andate meglio in casa. Il Copenhagen ha perso solo due volte in tutta la stagione — una volta contro il Borussia Dortmund. I Løverne hanno anche mantenuto sei reti inviolate lungo il percorso, mentre i visitatori raramente segnano con facilità. Il Kairat è in testa al loro campionato nazionale, ma con solo due gol in UCL finora, i padroni di casa dovrebbero mantenere la porta inviolata.