Bonus benvenuto per le scommesse sportive
Come funziona il bonus scommesse di Betaland? Ecco i dettagli:
- 🏷️ Descrizione offerta: 100% del primo deposito fino a 100€.
- 🛠️ Come funziona: si tratta di una promozione destinata ai nuovi giocatori. Un deposito iniziale di almeno 15€ dà diritto a un importo pari alla somma versata, fino a 100€. Ad esempio, depositando 50€, si riceveranno altri 50€ di bonus.
- 🔒Condizioni specifiche: la conversione del Fun Bonus in Real Bonus (prelevabile) richiede un volume di gioco pari a 10 volte. Le scommesse valide per il soddisfare il requisito di puntata sono multiple con almeno 3 eventi, una quota totale minima di 2.00 e una quota per singola selezione non inferiore a 1.10.
- 🔎 Termini e condizioni: Il bonus è valido per 30 giorni dall'accredito. Se il Fun Bonus viene convertito in Real Bonus, quest'ultimo deve essere giocato almeno una volta entro 30 giorni per poter essere prelevato. L'attivazione del bonus avviene solo con il primo deposito di almeno 15€ e con l'inserimento del codice promozionale dedicato in fase di versamento. I metodi di pagamento qualificanti sono carte di credito/debito, Skrill, Neteller e OnShop.
Ecco un esempio pratico: se il giocatore deposita 50€, riceverà ulteriori 50€ per scommettere. Per poter prelevare le vincite derivanti dall’uso del bonus sport avrà bisogno di piazzare giocate per un valore di 500€ (50€ x 10 volte).
Bonus benvenuto casinò
Nella sezione casinò, Betaland prevede un welcome bonus per i nuovi iscritti. Ecco i dettagli.
- 🏷️ Descrizione offerta: 100% sul primo deposito, fino a un massimo di 1.000€.
- 🛠️ Come funziona: i nuovi utenti ottengono il 100% del primo deposito di almeno 15€ fino ad un massimo di 1.000€.
- 🔖 Codice promozionale: per partecipare all'offerta, l'utente può inserire il codice promozionale CASINO**** durante la fase del primo deposito.
- 🔒 Requisiti di puntata: per sbloccare il bonus, è richiesto un volume di gioco pari a 60 volte (x60) l'importo ricevuto.
- ✔️ Giochi contribuenti: i giochi del Casinò contribuiscono in percentuali variabili al raggiungimento dei requisiti:
- Slot Machine: contribuiscono al 100% (con alcune eccezioni).
- Roulette, Blackjack e Videopoker: contribuiscono al 10% (escluso il Live Casinò).
- ⏱️ Validità: il giocatore ha 14 giorni per completare i requisiti di puntata.
- 🔎 Termini e condizioni: l'offerta è valida per un solo primo deposito per conto di gioco. Le vincite generate dal bonus diventano prelevabili dopo aver soddisfatto i requisiti di puntata.
Ecco un esempio pratico: ponendo di depositare 15€, si otterranno 15€ in Fun Bonus casinò. Per sbloccare l’importo bisognerà puntare almeno 900€ alle slot (15€ x 60 volte).
Come ottenere il bonus Betaland
Ottenere il bonus di benvenuto Betaland richiede il rispetto di pochi e semplici passaggi:
- registrazione: completare l'iscrizione sul sito Betaland.it;
- primo deposito: Effettuare una ricarica di almeno 15€ con uno dei metodi di pagamento qualificanti;
- codice promozionale: inserire il codice promozionale dedicato nella pagina del deposito per aderire all'offerta.
Altre promozioni Betaland
Oltre all'iniziativa di benvenuto, i giocatori su Betaland possono approfittare di altre offerte pensate per rendere sempre coinvolgente l'esperienza di gioco. Un esempio è il bonus multipla che si applica su scommesse con più eventi in giocata.
Betaland: bonus multipla
Il bonus multipla di Betaland è un'iniziativa che applica maggiorazioni alle vincite ottenute da scommesse multiple. La percentuale di incremento aumenta in base al numero di selezioni incluse nella giocata.
Per attivare l’offerta sulle multiple bisogna rispettare alcuni requisiti:
- minimo 5 eventi in giocata;
- quota minima di 1.20 per ogni selezione;
- percentuale massima del 130% su 30 eventi.
Betaland: bonus a confronto con altri siti di scommesse
Marathonbet: Marathonbet mette a disposizione un’offerta sul deposito e un cashback settimanale, con un valore totale fino a 350€. A differenza di Betaland, il bonus di Marathonbet ha requisiti di rigioco più stringenti, ma un valore massimo più basso.
Stake: Stake, a differenza di Betaland che propone una promo sia per lo sport che per il casinò, ha un'offerta di benvenuto che si concentra solo sul casinò con un bonus del 100% fino a 250€.
Planetwin365: Planetwin365 offre un pacchetto di bonus che può arrivare a 2.050€. A differenza di Betaland, l’iniziativa di Planetwin365 si basa su un volume di gioco sul primo deposito per lo sblocco.
FAQ - Domande frequenti sul bonus Betaland
Come si converte il Fun Bonus in Real Bonus?
Per convertire il Fun Bonus in Real Bonus su Betaland, è necessario rigiocare il suo valore per 10 volte in scommesse multiple di almeno 3 eventi, con una quota complessiva minima di 2.00 e una singola quota non inferiore a 1.10.
Qual è l'importo minimo da versare per il primo deposito?
Il deposito minimo richiesto per aderire all'iniziativa di benvenuto è di 15€, da effettuare con uno dei metodi di pagamento qualificanti (carte di credito/debito, Skrill, Neteller, OnShop).
Quanto tempo si ha per utilizzare il bonus?
Il Fun Bonus ha una validità di 30 giorni dalla data di accredito. Il Real Bonus derivante dalla sua conversione deve essere rigiocato almeno una volta entro 30 giorni per poter essere prelevato.