In questo articolo i pronostici di Atletico Madrid - Getafe, gara valida per i quarti di finale di Coppa del Re. “Colchoneros” favoriti in una gara che si prospetta povera di gol.

Atletico Madrid-Getafe: analisi, pronostici e probabili formazioni

I pronostici di Atletico Madrid-Getafe

L’analisi sul momento delle due squadre

L'ultima volta che l'Atletico Madrid ha vinto la Coppa del Re è stata nel 2013 e i “Colchoneros” sanno che una vittoria contro il Getafe martedì sera li porterebbe ad avvicinarsi al successo in questa edizione del trofeo. L'Atletico quest'anno è apparso in grande spolvero, avendo perso solo due volte nella Liga e vincendo sei delle loro otto partite di Champions League.

La squadra di Diego Simeone non è mai stata conosciuta per uno stile di gioco sfrontato e offensivo, ma il suo sistema ormai consolidato da anni sta ancora una volta dando risultati in questa stagione.

L’Atletico se la vedrà con il Getafe di José Bordalás nei quarti di finale della Copa del Rey. Poiché il Getafe si trova nella Comunità di Madrid, si può considerare questa sfida come un derby. Ad ogni modo, gli Azulones hanno vinto solo 5 delle 22 partite giocate in questa edizione della Liga mentre in Coppa del Re sono arrivati ai quarti di finale dopo aver avuto un percorso relativamente facile.

Atletico Madrid-Getafe: le probabili formazioni

A seguire le probabili formazioni delle due squadre:

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Azpilicueta, Lenglet, Le Normand; Lino; Koke, Gallagher, Giuliano Simeone; Griezmann, Sorloth.

Getafe: Soria; Iglesias, Rico, Duarte, Berrocal; Perez, da Costa, Djene, Arambarri; Juanmi, Uche.

L’Atleti punta alla 24esima vittoria in 33 partite contro il Getafe

La squadra di Diego Simeone ha una tradizione favorevole contro il Getafe avendo vinto 23 degli ultimi 32 incontri ufficiali: gli “Azulones”, invece, si sono imposti solo 3 volte.

Sebbene l’Atletico sia impegnato su più fronti, essendo in corsa per la vittoria della Liga dove si trova ad un punto di distanza dalla capolista Real Madrid e anche per la Champions League dove si è già qualificato agli ottavi, resta comunque ampiamente favorito per la vittoria.

Nella partita di sabato scorso, vinta per 2-0 contro il Maiorca, Simeone è riuscito a concedere un po’ di riposo a due giocatori chiave come Antoine Griezmann e Conor Gallagher, entrambi entrati in campo solamente a gara in corso. Questo fa sì che arrivino relativamente freschi alla sfida contro il Getafe. La squadra di Bordalas non perde da quattro partite in campionato ma è chiamata ad una sfida che si prospetta impegnativa.

L’Atletico, capace di mantenere la porta inviolata nella metà delle partite sino ad ora disputate, parte favorito e con ottime chance di non subire gol.

Scommessa 1: 1 + No Goal a 1 a 2.09 su Betway

Si prospetta una sfida con pochi gol

Sebbene l'Atletico sia attualmente la principale contendente del Real per la vittoria della Liga, la squadra di Diego Simeone è stata tutt'altro che prolifica in attacco, segnando 37 gol in 22 partite. A rivelarsi fondamentale per i “Colchoneros” è la loro proverbiale tenuta difensiva: i 14 gol subiti in 22 partite sono un dato impressionante.

Considerando anche il fatto che il Getafe ha segnato solo 17 gol in 22 partite, è difficile pensare che gli ospiti possano essere troppo pericolosi per la retroguardia della squadra di Simeone. D'altronde, il Getafe ha anche subito 17 gol, espressione di un gioco improntato sulla prudenza, come quello adottato dall'Atletico. Visto lo stile di gioco delle due squadre una partita con pochi gol è uno scenario possibile.

Scommessa 2: under 2,5 a 1.75 su William Hill

Atletico pronto ad emergere nella ripresa

Analizzando le prestazioni delle due squadre nelle singole frazioni di gioco si puo immaginare come potrebbe svilupparsi la partita nell’intero arco del match. Il Getafe sino ad ora ha chiuso il primo tempo in parità nell'80% delle partite giocate.

Al tempo stesso l’Atletico Madrid solamente nel 40% delle partite giocate ha chiuso il primo tempo in vantaggio. In compenso i “Colchoneros” sono usciti vittoriosi nei secondi tempi nel 70% delle partite mentre il Getafe è riuscito a portare a casa il match nella ripresa solamente il 30% delle volte.

Ecco perché una partita con parziale X e finale 1 potrebbe essere nell’ordine delle cose. Considerando che l’Atletico è reduce da una settimana impegnativa tra Champions League e Liga, è difficile aspettarsi da parte loro una partenza bruciante. Alla lunga pero dovrebbero essere in grado di prevalere sul Getafe.

Scommessa 3: parziale finale X-1 a 4.00 su bet365