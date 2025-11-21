5 scelte handicap per questo weekend

Il calcio nazionale è tornato dopo le emozioni delle Qualificazioni Mondiali. Ci sono scontri in tutta Europa dove gli handicap a tre vie potrebbero offrire più valore.

Scelte handicap Lottomatica Goldbet Netbet Man City -1 vs Newcastle 3.25 3.25 3.30 AC Milan +1 vs Inter Milan 3.50 3.50 3.50 Barcelona -1 vs Athletic Club 1.88 1.88 2.00 Lille -1 vs Paris FC 1.95 1.95 2.52 Bayern Munich -2 vs Freiburg 2.00 2.00 2.20

Alcuni club europei stanno già dimostrando le loro credenziali per il campionato, mentre altri stanno sottoperformando. Inoltre, ci sono molte squadre che si stanno dimostrando degne di lottare significativamente nelle loro rispettive corse al titolo. Indipendentemente dal loro stato attuale, il mercato dell'handicap può offrire opportunità di scommessa preziose.

Newcastle United vs Manchester City -1

Il City di Pep Guardiola è attualmente in ottima forma. I Magpies, nel frattempo, sono stati molto incostanti e sono comprensibilmente gli sfavoriti mentre ospitano i Cityzens questo weekend. Gli ospiti hanno vinto sette delle ultime otto partite in tutte le competizioni, ottenendo un margine di vittoria di due gol o più in sei di quelle partite.

La squadra di Eddie Howe gioca meglio in casa che in trasferta, ma è stata vulnerabile in difesa a volte in questa stagione. Hanno mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque partite al St. James’ Park, ma il City ha la qualità per rompere la loro linea difensiva. Con Erling Haaland in grande forma, i giganti di Manchester sono attesi a segnare molto.

Inter Milan vs AC Milan +1

L'Internazionale è stata la migliore squadra di Milano per un po' di tempo, ma questa superiorità non è stata visibile nei loro scontri diretti. Il Milan è imbattuto da cinque partite contro i rivali cittadini e ha vinto 3-0 l'ultima volta che si sono incontrati. I Rossoneri sono in buona forma anche questa stagione e, nonostante siano terzi in classifica, hanno perso meno partite dell'Inter.

Non c'è nemmeno un vero vantaggio casalingo per i Nerazzurri poiché condividono lo stadio San Siro con i loro rivali. Pertanto, Stefano Pioli sarà fiducioso. Dopo tre vittorie negli ultimi cinque Derby della Madonnina, la squadra in rosso e nero è probabile che vinca di nuovo.

Barcellona -1 vs Athletic Club

Il Barcellona è attualmente secondo in La Liga, a tre punti dai rivali del Real Madrid dopo la sconfitta nel Clasico del mese scorso. Tuttavia, hanno raramente commesso passi falsi in campionato questa stagione. Hanno perso punti solo in tre partite e hanno segnato in ogni partita.

Nelle loro nove vittorie, hanno vinto con 2+ gol in sei occasioni, dimostrando di essere una forza d'attacco potente. L'Athletic, al contrario, ha una differenza reti negativa e sta lottando per trovare la forma. Il Barça vorrà anche offrire una prestazione forte con il ritorno al Camp Nou, quindi i tifosi potrebbero assistere a una grande vittoria.

Lille -1 vs Paris FC

Il Lille ospita il Paris FC nonostante il loro periodo di forma negativo. Il LOSC ha perso tre delle ultime quattro partite in tutte le competizioni e ha segnato solo una volta in quelle partite. Tuttavia, sono stati molto più forti in casa, segnando sette gol nelle ultime due partite, il che dimostra il loro talento offensivo.

Gli ospiti sono stati divertenti da guardare questa stagione, avendo segnato 18 gol e subiti 21. Si trovano a metà classifica dopo 11 partite in seguito a un inizio molto incostante. Il Marsiglia ha segnato cinque gol contro di loro questa stagione e i Les Dogues si sentiranno in grado di tornare a vincere qui, soprattutto in casa.

Bayern -2 vs Friburgo

Il Bayern Monaco è in forma formidabile questa stagione, con Harry Kane a guidare l'attacco e gli uomini di Thomas Tuchel già sei punti avanti. Affrontano un Friburgo con una vittoria su sei partite di Bundesliga e senza una vittoria in trasferta da settembre. Una vittoria in casa è altamente prevista, con Kane probabilmente coinvolto nei gol.

I Die Bayern hanno un buon record contro i Breisgau-Brasilianer, avendo perso solo una volta nell'ultimo decennio e vincendo 14 dei 19 incontri. Questa partita dovrebbe presentare una forte prestazione casalinga e una vittoria confortevole mentre i giganti tedeschi mirano ad estendere il loro vantaggio in cima alla classifica.