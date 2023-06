Xavi Simons ha una clausola da 6 milioni attivabile solo dal PSG e solo a luglio

Il Paris Saint-Germain può attivare un'opzione di riacquisto nel contratto di Xavi Simons al PSV per soli 6 milioni di euro durante l'estate.

Xavi Simons ha trascorso tre anni al PSG tra il 2019 e il 2022, dopo che il giovane olandese aveva lasciato la cantera del Barcellona a soli 15 anni per approdare in Francia.

Simons ha collezionato solo 11 presenze nella Ligue 1 prima di tornare nei Paesi Bassi, al PSV. A Eindhoven ha prosperato, realizzando 22 goal in tutte le competizioni nella scorsa stagione, ma ora potrebbe tornare nella capitale francese.

Secondo Fabrizio Romano, il PSG ha la possibilità di concludere un accordo a prezzo ridotto per tutto il mese di luglio, con una clausola da soli 6 milioni di euro che scadrà il 31 dello stesso mese. Simons, tuttavia, è in grado di decidere il proprio futuro e potrebbe decidere di non tornare al Parco dei Principi. Dovrebbe essere convinto dal progetto parigino, con la garanzia di giocare regolarmente, per prendere in considerazione un trasferimento del genere.

Getty Images

Getty

Simons avrà probabilmente molte altre opzioni su cui riflettere quest'estate, dato che l'interesse nei suoi confronti sta crescendo: Manchester United, Arsenal, Brighton, Tottenham, Borussia Dortmund e Lipsia avrebbero chiesto aggiornamenti sul futuro del 19enne.