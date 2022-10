Vinicius a GOAL: “Voglio restare al Real Madrid per molto tempo e scrivere la storia”

Il brasiliano analizza il momento del Real Madrid e racconta la sua ambizione e i suoi sogni in un'intervista esclusiva a GOAL.

Vinicius Junior è, a ventidue anni, certamente uno dei migliori giocatori del Real Madrid e dell’intero panorama calcistico mondiale. Il gioiello brasiliano ha fatto un grande salto di qualità nella scorsa stagione ed è stato fondamentale nelle rincorse che hanno portato i Blancos a trionfare in Liga e Champions League.

Il ragazzo di Rio de Janeiro ha giocato un ruolo di primissimo piano in molte partite ed ha segnato il goal decisivo nella finale della massima competizione continentale contro il Liverpool.

Questo giovedì, Vinicius è stato nominato ambasciatore Pepsi ed ora la sua immagine è presente nella Art of Football. In occasione di tale traguardo, GOAL ha avuto l’opportunità di parlare in esclusiva con lui.

Hai un’idea del numero di goal che vorresti segnare nel corso di questa stagione?

“Gli unici numeri che mi interessano sono quelli relativi ai titoli che posso vincere. Quello che cerco di fare è essere sempre al massimo per vincere con le più forti squadre del mondo. Riguardo ai goal e agli assist ovviamente mi auguro di realizzarne in buon numero, magari come ho fatto nella scorsa stagione, ma conta di più ciò che faccio in campo ed il riuscire ad aiutare il più possibile la mia squadra”.

Cosa ti piace di più della coppia che componi con Benzema?

“Penso tutto. Karim mi insegna molto ogni giorno ed io faccio di tutto affinché lui possa segnare tanti goal come nella passata stagione. Mi ha aiutato tanto ed io provo a ricambiare aiutandolo in campo. Dopo aver giocato per così tanto tempo con Cristiano, essere l’uomo di punta della squadra è molto importante per lui ed io sono felice di poterlo aiutare”.

Il goal che hai segnato in finale di Champions League è il tuo preferito?

“Sicuramente ed è anche il più importante. E’ il goal che ho sognato per tanto tempo. Andare a segno in una finale di Champions League è molto bello, ma non voglio fermarmi qui, voglio continuare a fare tante cose importanti e a fare la storia nel più grande club del mondo”.

Ti vedi vincitore del Pallone d’Oro un giorno?

“Io continuo a lavorare per migliorarmi e per fare grandi cose per la mia squadra, la cosa più importante sono sempre i titoli collettivi. Se faremo bene come abbiamo fatto nella scorsa stagione, i bravi giocatori poi vinceranno anche quello a livello individuale”.

Cosa è cambiato di più per te da quando sei arrivato al Real Madrid?

“Credo molte cose e questo anche per una questione d’età. Sono arrivato che avevo diciotto anni, avevo appena iniziato a giocare a livello di prima squadra in Brasile e mi sono ritrovato nel club più importante del mondo che ha un grandissimo numero di fan: è diventato tutto più difficile. Con il passare del tempo sono migliorato, l’ho fatto giorno per giorno ed ora spero di non fermarmi qui. Voglio crescere ancora e continuare a fare grandi cose”.

Dove ti vedi tra cinque anni?

“A Madrid. Sono sicuro di poter restare a lungo al Real. Questo vale per me e per i tanti giovani che fanno parte ora del gruppo: Camavinga, Rodrygo, Fede, Tchouaméni, Militao… abbiamo un’ottima squadra adesso e tra tre o quattro anni sarà molto più forte”.

Cosa ti manca di più del Brasile?

“Penso i miei amici ed i membri della famiglia che sono ancora lì. Vivo con quasi tutta la mia famiglia qui e questo mi dà molta tranquillità. Vivo con i miei fratelli e con le mie sorelle e quindi il Brasile non mi manca moltissimo. Ho amici anche a Madrid e la cosa è molto importante per me”.

Parliamo della tua collaborazione con Pepsi.

“La verità è che sono molto felice di essere un nuovo ambasciatore Pepsi. In passato ho visto altri brasiliani, come Ronaldinho, collaborare con Pepsi ed ho sempre pensato che un giorno avrei potuto farlo anche io e questo perché il mio modo di vivere e fare le cose è molto simile a quello di Ronaldinho, che è anche uno dei miei idoli. E’ una cosa molto importante per me”.

Raccontaci di più della collezione Art of Football di Pepsi.

“Ronaldinho è sempre stato uno dei miei idoli e l’ho visto collaborare con Pepsi, così come Beckham quando era al Real Madrid ed altri campioni. Io punto ad essere come quei giocatori e per me è importantissimo essere qui oggi. Lo è per la mia immagine e per l’essere legato ad un’azienda così grande come Pepsi”.