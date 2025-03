VIDEO - Speciale 1vs1: il quiz estremo by Mr Morfina

Il quiz più estremo della storia di 1vs1: cinque manches clamorose alternandosi nelle vasche di ghiaccio e acqua fredda!

Marco, Alessandro, Federizio e Albrizio si sfidano nel quiz più estremo della storia di 1vs1: cinque manches clamorose alternandosi nelle vasche di ghiaccio e acqua fredda!

Una sfida mai vista powered by Mr. Morfina: film di Paramount Pictures in uscita in tutti i cinema dal 27 marzo.