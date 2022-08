Varane a GOAL: "La rete più bella mai vista? Di Bale"

Il difensore francese ha parlato delle sue preferenze, dai migliori giocatori a quelli più divertenti e meglio vestiti. Spazio anche per un consiglio.

Raphaël Varane ha vinto tutto più e più volte. Quattro Champions League, ad esempio. I Mondiali con la Francia. Dopo un decennio con il Real Madrid, però, ha scelto di trasferirsi in Premier League per militare con il Manchester United. Fin qui non è andata bene, ma il francese vuole rifarsi.

E' del resto tutto il Manchester United a vivere anni difficili, molto altalenanti e senza trofei. Varane fa parte dei giocatori esperti arrivati in città per provare ad invertire la tendenza negativa post Ferguson: la sua storia parla per lui, senza dubbio.

Varane, a GOAL, ha raccontato la sua carriera. Tra passato, presente e futuro. Il presente si chiama Manchester United, dove dall'anno scorso si è riunito con Cristiano Ronaldo:

"Il migliore con cui abbia mai giocato, top player. Professionista, semplicemente il migliore. Messi invece è il top contro cui ha giocato, molto veloce, un grande attaccante".

Le preferenze di Varane vanno ai tempi del Real Madrid, come ovvio, e ai Mondiali 2018:

"Penso che il primo Clasico sia stata una partita speciale. Ho fatto una grande partita, mi sono divertito. Il mio goal più bello contro l'Uruguay, in una partita molto importante. Il migliore che ho visto dal campo è stato quello di Bale in finale di Champions League, incredibile".

Non sembra ci sia mai tempo per fermarsi, le sedute settimanali sono complicate. L'importante, però, è prendersi delle pause:

"In allenamento chi è il migliore? Isco e Marcelo, perchè sono molto tecnici. E' difficile difendere contro di loro. Il più divertente nello spogliatoio è Bruno Fernandes, sempre felice. Chi si veste meglio? Sancho".

L'insegnamento di Varane ai giovani calciatori:

"Il miglior consiglio che ho ricevuto è quello di essere sempre concentrato, quando hai molte energie non devi pensare a quello che succederà dopo. La migliore atmosfera? Contro il Borussia Dortmund, ma Old Traffod e Bernabeu sono incredibili".

Esperienza.