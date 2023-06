Totti a GOAL: "La 10 della Roma a Dybala? Se resta 10-20 anni"

Francesco Totti in esclusiva a GOAL su Paulo Dybala: "Se merita la numero 10 della Roma? La merita se resta altri 10-20 anni".

Tra i presenti al raduno di Operazione Nostalgia andato in scena allo stadio 'Mazza' di Ferrara, uno dei grandi protagonisti è stato senza dubbio Francesco Totti.

L'ex capitano della Roma ha parlato in esclusiva a GOAL, dicendo la sua su Paulo Dybala.

Totti ha infatti speso una battuta sull'eventuale assegnazione della maglia numero 10 alla Joya, maglia con cui il Pupone ha fatto impazzire l'Olimpico giallorosso.

"Se Dybala merita la 10? La merita se pensa di rimanere altri 10-20 anni a Roma".

Un attestato di stima per l'attaccante argentino, ma anche un messaggio con cui Totti invita l'ex Juve a consolidare il matrimonio con la Lupa nel tempo.

I presupposti, vista la prima stagione decisamente positiva di Dybala alla corte di Mourinho (18 goal ed 8 assist in 38 partite ed un'Europa League sfumata soltanto in finale), ci sono tutti: certificare il feeling col popolo romanista, secondo la bandiera giallorossa, rappresenterebbe il traino per immaginare la 10 sulle spalle della Joya.