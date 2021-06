La Svezia recupera i pezzi: Kulusevski e Svanberg tornano in squadra

I giocatori di Juve e Bologna, risultati positivi al Covid-19 una settimana fa, rientreranno in gruppo e prenderanno parte a Euro 2020.

Dal ritiro della Svezia giungono buone notizie. A una settimana di distanza dalla positività al Covid-19 di Dejan Kulusevski e Mattias Svanberg, la nazionale scandinava ha diramato un comunicato ufficiale nel quale è stato confermato l'imminente reintegro in squadra dei calciatori in forza rispettivamente a Juventus e Bologna.

Il Ct Janne Anderson, di conseguenza, non andrà ad attingere dal gruppo "riserve" per rimpiazzare i due esponenti della nostra Serie A che in attesa di una rapida negativizzazione si preparano a raggiungere i compagni per rendersi disponibili in vista dei prossimi impegni a Euro 2020.

La Svezia esordirà questa sera contro la Spagna nel primo match del girone E, le altre due avversarie del raggruppamento sono Slovacchia e Polonia.