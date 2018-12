Suso espulso in Milan-SPAL: salterà la Supercoppa con la Juventus

Niente Supercoppa italiana contro la Juventus per Suso, espulso per doppia ammonizione in Milan-SPAL.

Doveva essere un finale di 2018 all’insegna della soddisfazione questo per il Milan , visto che contro la SPAL i rossoneri sono tornati al goal, hanno ritrovato un Higuain finalmente decisivo e la vittoria in campionato, la sfida di San Siro ha però regalato anche la più classica delle note stonate: il rosso pesantissimo comminato a Suso.

L’attaccante spagnolo, uno dei punti di forza della squadra di Gattuso, a causa di questa espulsione sarà infatti costretto a saltare la sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus .

Una doppia ammonizione evitabile, quella rimediata da Suso nei concitati minuti finali della gara. Il primo giallo è infatti arrivato al 79’ per proteste, il secondo ad un solo minuto dal 90’ per un fallo su Valdifiori.

Un duro colpo quindi per i rossoneri che il 16 gennaio, al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda, non potranno contare su un giocatore che più volte negli ultimi mesi si è rivelato fondamentale e contro una squadra come la Juventus che sta recitando il ruolo di dominatrice in campionato.

Per Suso si tratta della terza espulsione in Serie A, probabilmente la più pesante in assoluto.