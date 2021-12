Napoli, riecco Insigne e Fabian Ruiz: negativi al Covid-19

Buone notizie per Luciano Spalletti in vista della prossima settimana. Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz, come evidenzia il Napoli, sono infatti risultati negativi al coronavirus dopo averlo contratto alcuni giorni fa: i due saranno dunque a disposizione per le prime sfide del 2022.

Insigne, capitano del Napoli, potrà dunque essere schierato da Spalletti per il big match contro la Juventus, che il giorno dell'Epifania aprirà il nuovo anno azzurro. Fabian Ruiz dovrà essere valutato per un problema muscolare, ma può comunque mettere da parte la questione coronavirus.

Per ora è ancora positivo invece Hirving Lozano, contagiato dal covid al pari di Insigne e Ruiz. Per il messicano servirà ancora un po' di tempo per tornare a disposizione, e magari scendere in campo nel match contro la Juventus, per provare a far dimenticare prestazioni non proprio eccelse negli ultimi tempi.

Escludendo la gara contro la Juventus, gennaio sarà sulla carta un match senza big match per un Napoli che deve fare i conti con diversi problemi contro le piccole, e non solo, nelle ultime uscite. Il 2021 si è chiuso del resto con la sconfitta interna rimediata contro lo Spezia.

Al pari di Inter e Juventus, impegnate in Supercoppa Italiana, il Napoli giocherà tre gare in una settimana a metà gennaio: dopo le sfide contro bianconeri e Sampdoria, il 12 gli azzurri se la vedranno con la Fiorentina, per provare a passare ai quarti di finale di Coppa Italia.

Insigne non ha avuto un rendimento top in termini realizzativi fin qui, con quattro reti e 5 assist, mentre Ruiz ha migliorato di gran lunga la sua dote realizzativa pareggiando i goal messi a segno dal Campione d'Europa 2020 in questa prima parte di stagione.