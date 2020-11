"Sintomi genito-urinari": Dybala non giocherà con l'Argentina

Inizialmente convocato, Paulo Dybala salterà le prossime partite dell'Argentina: "Necessario riposo sportivo, sarà rivalutato".

Terminata la sfida contro la con uno spezzone nella ripresa, Paulo Dybala non prenderà parte agli impegni con l' . La Joya resterà a per smaltire alcuni sintomi genito-urinari, come confermato dalla stessa federazione.

Il tweet dell'Argentina:

#SelecciónMayor El delantero de la @juventusfc, @PauDybala_JR, queda desafectado de la convocatoria por presentar síntomas generales genitourinarios siendo necesario reposo deportivo y evaluaciones. pic.twitter.com/jMrRhsmfjK — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 8, 2020

Riposo necessario per l'attaccante argentino, che anche oggi sul campo dell'Olimpico è semprato lontanissomo dalla migliore condizione. Sua l'ingenuità che ha poi portato al pareggio biancoceleste in extremis, scatenando anche la rabbia di molti tifosi sul web. La Joya non vestirà la maglia dell'Argentina per recuperare al meglio in vista della ripresa.