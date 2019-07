Si tuffa in mare col motorino e vince la scommessa con Balotelli: "Mi ha dato 2000 euro"

Mario Balotelli e la scommessa con il gestore di un bar di Mergellina, che si è tuffato in mare con il motorino: "Ne valeva soltanto 600".

In attesa di trovare una nuova squadra, Mario Balotelli continua a far parlare di sé per questioni extra campo: l'ultima arriva da Mergellina, dove il gestore di un bar ha accettato la curiosa scommessa proposta dall'attaccante in cambio di 2000 euro.

'Supermario' ha infatti offerto tale somma all'uomo, che stando a quanto riferisce l'Huffington post', ha accettato di tuffarsi in mare con il proprio motorino. Subito dopo il commento a caldo: "Il mio motorino valeva soltanto 600 euro".

Il video della scommessa è stato pubblicato dallo stesso Balotelli sul proprio profilo Instagram tra le risate e gli applausi dei presenti: dopo l'ultima avventura al , il centravanti classe '90 trascorre le vacanze a modo suo.