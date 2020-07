Serie A, le partite di oggi: orari, diretta tv e streaming

Le partite domenicali della 34ª giornata di Serie A: gli orari d'inizio e dove vederle in tv e streaming.

Dopo le gare di sabato che hanno inaugurato la 34ª giornata di , spazio alle partite della domenica: - , - , - , - , - e - , mentre a chiudere il programma sarà il posticipo di lunedì tra e .

Tutto sulle partite domenicali del 34° turno: dagli orari d'inizio, a dove vederle in e .

Parma-Sampdoria si gioca alle 17:15 e sarà visibile su DAZN: in tv su DAZN1, canale 209 del decoder Sky disponibile per chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN; in streaming collegandosi a www.dazn.it e sottoscrivendo un abbonamento o in alternativa - sempre per gli abbonati DAZN - scaricando l'app ufficiale su smart tv, smartphone, tablet o sulle console PS4 o XBox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Brescia-SPAL si disputa alle 19:30 e sarà trasmessa in diretta tv da Sky, sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite). In streaming, invece, la partita sarà disponibile su Sky Go (il servizio dedicato agli abbonati Sky) scaricando l'app tramite pc, smartphone o tablet.

Fiorentina-Torino va in scena alle 19:30: diretta tv su DAZN1, in streaming su DAZN al sito www.dazn.it per gli abbonati o chi lo sottoscriverà. Partita visibile tramite il portale di DAZN o l'app scaricabile su smart tv, tablet, smartphone, PS4 o XBox. In alternativa, basterà collegare il pc al televisore con un cavo ad alta definizione o attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Genoa-Torino è prevista alle 19:30 e andrà in onda su Sky, che detiene i diritti di sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A, al canale Sky Sport (253 del satellite). L'altra opzione è quella in streaming con Sky Go utilizzabile su pc, smartphone e tablet.

Napoli-Udinese è in programma alle 19:30 ed è una diretta Sky: i canali su cui assistere alla partita sono Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 252 del satellite), oltre a Sky Go in streaming per chi non potrà utilizzare decoder e tv.

Roma-Inter chiude il palinsesto domenicale della trentaquattresima giornata di campionato alle 21:45: diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (251 satellite e 255 del satellite), nonchè in streaming attraverso Sky Go.