Genoa-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Genoa sfida il Lecce in una sorta di spareggio salvezza, valido per la 34ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

GENOA-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 19 luglio 2020

19 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Genoa di Davide Nicola e il Lecce di Fabio Liverani si giocano gran parte della loro stagione nella 34ª giornata di , che mette di fronte le due formazioni in lotta per la permanenza nel massimo campionato in quello che rappresenta una sorta di spareggio salvezza. I liguri sono infatti quartultimi con 30 punti, frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte, e hanno una sola lunghezza di vantaggio sui salentini, terzultimi a quota 29 con un cammino di 7 successi, 8 pareggi e 18 k.o.

Una vittoria dei pugliesi consentirebbe loro di ribaltare la situazione con, a quel punto, appena 4 giornate alla fine del torneo. Le statistiche sembrano tuttavia dare poche possibilità alla formazione giallorossa: nei precedenti 6 confronti in Serie A disputati in casa dei rossoblù, infatti, il Lecce non ha mai vinto, con un bilancio di 4 vittorie genoane e 2 pareggi.

La gara di andata giocata al Via del Mare era terminata con un pareggio per 2-2, con i goal di Falco e Tabanelli a rimontare l'iniziale doppio vantaggio ospite grazie alle reti di Pandev e capitan Criscito su rigore.

Altre squadre

Il Genoa è reduce da un pareggio, 2 sconfitte, fra cui l'ultima nel turno infrasettimanale con il Torino, e una vittoria, nelle precedenti 4 gare giocate. Molto simile a quello dei rivali anche l'andamento dei pugliesi, con 2 sconfitte, l'ultima nel recente confronto casalingo con la Fiorentina, una vittoria sulla e un pareggio esterno a .

Fra i rossoblù l'esperto Goran Pandev è il miglior marcatore con 9 reti realizzate, fra i giallorossi, invece, spiccano le 11 reti di Marco Mancosu, fra cui 8 arrivate su calcio di rigore. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO GENOA-LECCE

Genoa-Lecce si disputerà la sera di domenica 19 luglio, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il calcio d'inizio della gara, che sarà la 14ª in Serie A fra le due squadre, è in programma alle ore 19.30.

Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva lo spareggio salvezza Genoa-Lecce sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre).

Lo scontro salvezza Genoa-Lecce potrà essere visto dagli abbonati Sky anche in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

C'è inoltre per tutti l'opzione Now Tv, il servizio live e on demand di Sky che consente a tutti di vedere la partita in streaming acquistando uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraverso Goal i lettori avranno la possibilità di seguire la sfida Genoa-Lecce anche in diretta testuale. Collegandovi con il sito, troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto del match, con il racconto dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

Nicola è orientato ad affidarsi al 3-4-3. Nel tridente offensivo Iago Falque e Pandev, quest'ultimo in vantaggio su Sanabria, dovrebbero agire da esterni alti ai lati del centravanti Pinamonti. Per il resto tutta la rosa a disposizione del tecnico piemontese per lo sprint salvezza. Biraghi e Barreca potrebbero presidiare le due fasce, ma non è da escludere il ritorno dal 1' a sinistra di Criscito. Schöne sarà il playmaker, con Behrami al suo fianco. Dietro, davanti al portiere Perin, difesa a tre guidata da Cristian Zapata, che sarà affiancato da Goldaniga e Masiello.

Maggiori problemi per Liverani, che arriva al confronto che potrebbe rivelarsi decisivo per la stagione dei salentini senza tre pedine importanti in difesa: Calderoni, Meccariello e Rossettini non saranno infatti della gara per infortunio come anche Deiola a centrocampo. Il brasiliano Gabriel proteggerà la porta giallorossa, davanti a lui Donati e Rispoli saranno i due esterni bassi, con Lucioni e Dell'Orco, favorito su Paz, centrali difensivi. In mediana Tachtsidis potrebbe rilevare Petriccione in regia. Ai suoi lati Majer e Barak giocheranno da mezzali. Babacar è in vantaggio su Farias come riferimento offensivo, mentre sulla trequarti è vivo il ballottaggio fra Saponara e Falco su chi affiancherà Mancosu.

GENOA (3-4-3): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Schöne, Behrami, Barreca; Iago Falque, Pinamonti, Pandev.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Dell'Orco, Rispoli; Majer, Tachtsidis, Barak; Mancosu, Saponara; Babacar.