Parma-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Parma affronta in casa la Sampdoria nella 34ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PARMA-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

Data: 19 luglio 2020

Orario: 17.15

Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Parma di Roberto D'Aversa sfida in casa la Sampdoria di Claudio Ranieri nella 34ª giornata di . La gara è importante soprattutto per i liguri, che puntano a raggiungere il prima possibile la quota salvezza dei 40 punti, ma anche gli emiliani cercano di chiudere nel migliore dei modi il loro campionato.

I ducali si trovano in 12ª posizione in classifica con 40 punti, frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 15 k.o., i blucerchiati sono invece quattordicesimi a quota 38, con un cammino di 11 vittorie, 5 pareggi e 17 sconfitte.

Le due formazioni si sono fronteggiate 20 volte in casa degli emiliani in Serie A, con un bilancio di 11 successi gialloblù, 6 pareggi e appena 3 affermazioni dei genovesi. Le ultime due sfide al Tardini si sono concluse con un'affermazione per parte, in precedenza invece si erano registrate 4 vittorie casalinghe consecutive del Parma.

Gli emiliani sono reduci da 3 sconfitte, fra cui la più recente contro il Milan al Meazza, e un pareggio nelle ultime 4 giornate, i liguri hanno riportato tre vittorie, fra cui quella nel turno infrasettimanale contro il Cagliari, e una sconfitta nelle precedenti 4 sfide.

Il danese Andreas Cornelius, attualmente infortunato, è il miglior marcatore del Parma con 11 reti, mentre Fabio Quagliarella e Manolo Gabbiadini, appaiati a quota 10 goal, sono i realizzatori più prolifici della Sampdoria. In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PARMA-SAMPDORIA

Parma-Sampdoria si disputerà il pomeriggio di domenica 19 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Ennio Tardini di Parma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 42ª fra le due formazioni nel massimo campionato, è in programma alle ore 17.15.

La sfida Parma-Sampdoria sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console da gioco Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Parma-Sampdoria sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Dario Mastroianni, che sarà affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Per gli utenti DAZN sarà possibile vedere Parma-Sampdoria in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Una volta conclusa la partita, gli highlights di Parma-Sampdoria e l'evento integrale saranno disponibili alla visione in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a Goal avrete anche la possibilità di seguire Parma-Sampdoria in diretta testuale. Collegandovi sul sito, troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, dal calcio d'inizio al fischio finale, con i goal, le azioni più importanti e gli eventi.

D'Aversa avrà assenti per squalifica due pedine importanti come Grassi e Darmian, mentre a causa degli infortuni non saranno della partita Cornelius, Kucka e Scozzarella. Fra i pali agirà Sepe, con l'inserimento a destra di Laurini. Confermati al centro i due centrali Iacoponi e Bruno Alves, mentre Gagliolo sarà il terzino sinistro. In mediana in cabina di regia dovrebbe operare Brugman, con Hernani e Kurtic mezzali ai suoi lati. Bagarre a tre in attacco, dove Inglese è favorito su Karamoh e Caprari per completare il tridente con Kulusevski e Gervinho.

Ranieri dovrà invece fare a meno del solo Vieira, potendo disporre per il resto dell'intero organico. Davanti Quagliarella potrebbe rilevare Gabbiadini per far coppia con Bonazzoli, grande protagonista della sfida contro il . A centrocampo Linetty e Jankto dovrebbero essere riproposti sulle due fasce, ma non è da escludere l'impiego di Depaoli, con il dirottamento in tal caso di Linetty sulla corsia mancina. In mezzo agiranno Thorsby e lo svedese Ekdal. In difesa è probabile l'inserimento a destra di Bereszynski e a sinistra di Murru al posto di Augello, con Yoshida e Colley centrali. Audero proteggerà infine la porta blucerchiata.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Linetty, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Bonazzoli.