Brescia-SPAL dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Brescia sfida la SPAL nello scontro fra cenerentole della 34ª giornata: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BRESCIA- : CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -SPAL

-SPAL Data: 19 luglio 2020

19 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Brescia di Diego López sfida la SPAL di Gigi Di Biagio nello scontro fra cenerentole della , in programma per la 34ª giornata di campionato. La Leonessa è penultima in classifica con 21 punti, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 22 sconfitte, gli estensi chiudono la graduatoria a quota 19 con 5 successi, 4 pareggi e ben 24 k.o.

Entrambe le formazioni appaiono ormai destinate, salvo clamorosi miracoli, alla retrocessione in Serie B, e l'obiettivo di entrambe e non finire la stagione da ultime in classifica.

I lombardi non hanno mai vinto nei 3 precedenti casalinghi giocati in Serie A contro gli emiliani: il bilancio è infatti di 2 pareggi e una vittoria esterna dei biancazzurri. Le Rondinelle hanno rimediato una vittoria e 3 sconfitte consecutive nelle ultime 4 giornate, la più recente molto pesante contro l'Atalanta, mentre gli estensi arrivano da 4 sconfitte consecutive nelle precedenti 4 gare, fra cui quella nell'ultima giornata in casa contro l'Inter.

Alfredo Donnarumma è il bomber del Brescia con 7 goal all'attivo, Andrea Petagna, futuro centravanti del Napoli, è invece il miglior marcatore della SPAL con 12 centri stagionali. In questa pagina tutte le informazioni su Brescia-SPAL: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BRESCIA-SPAL

Brescia-SPAL si giocherà la sera di domenica 19 luglio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Mario Rigamonti di Brescia e senza la presenza del pubblico sugli spalti, secondo quanto stabilito nel protocollo adottato dal calcio italiano per consentire la ripresa delle competizioni nonostante l'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19. Il fischio d'inizio della partita, che sarà l'8ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto per le ore 19.30.

La gara Brescia-SPAL sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite, 485 del digitale terrestre).

Il confronto Brescia-SPAL potrà essere seguito dagli abbonati Sky anche in diretta mediante Sky Go, dunque sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio pc o notebook. Nel primo caso bisognerà scaricare l'applicazione sviluppata per sistemi iOS e Android, nel secondo, invece, basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Una seconda possibilità, disponibile per tutti, è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare di Serie A a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal permetterà ai suoi lettori di seguire la sfida fra cenerentole del campionato, Brescia-SPAL, anche in diretta testuale. Collegandovi con il portale, avrete infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più pericolose create dalle due formazioni.

Emergenza in porta per Diego López, che dovrà nuovamente fare affidamento sul 3° estremo difensore, Andrenacci, visto il contemporaneo k.o. di Joronen e Alfonso. Davanti a lui, la difesa dovrebbe vedere Sabelli e Mateju agire da terzini, con Papetti e Chancellor coppia centrale, considerato il perdurare dell'assenza di Cistana, operato alla caviglia. A centrocampo, out per il resto della stagione Bisoli, Tonali agirà da playmaker, con Dessena al suo fianco e Spalek e Bjarnason esterni. Il tandem offensivo, infine, sarà nuovamente composto da Torregrossa e Alfredo Donnarumma.

Di Biagio, dal canto suo, avrà a sua volta indisponibile il portiere titolare Berisha, infortunato, oltre al regista Valdifiori, squalificato. K.o. per problemi fisici anche Fares e Valoti. Davanti, dopo l'attacco pesante schierato contro l' , potrebbe rivedersi dal 1' Floccari in coppia con Petagna. D'Alessandro, favorito su Murgia, e Strefezza, si candidano a presidiare le due fasce. In difesa Sala e Cionek agiranno da terzini, con Salamon e Bonifazi a comporre la coppia centrale davanti a Letica.

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mateju; Spalek, Tonali, Dessena, Bjarnason; Torregrossa, Al. Donnarumma.

SPAL (4-4-2): Letica; Sala, Salamon, Bonifazi, Cionek; D'Alessandro, Missiroli, Dabo, Strefezza; Floccari, Petagna.