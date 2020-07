Fiorentina-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Fiorentina ospita il Torino nella 34ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FIORENTINA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: domenica 19 luglio 2020

• Orario: 19,30

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Dieci punti di distanza dal terzultimo posto, sette punti dal terzultimo posto. La sfida tra Fiorentina e Torino può portare la quota 40 per una delle due, così da guardare alle ultime gare di campionato con sicurezza e consapevolezza di poter rimanere ancora nella massima serie.

Entrambe vittoriose nell'ultimo turno di campionato, sia Fiorentina che Torino vogliono raggiungere la fatidica quota, così da dimenticare il brutto torneo 2019/2020 e cominciare a preparare la prossima stagione. Viola quasi salvi anche con un risultato negativo, mentre i granata non possono permettersi di perdere, vista una distanza non ancora così sicura.

La Fiorentina viene dal successo contro il , mentre nell'ultimo turno il Torino ha superato il . Ora, nel 34esimo turno, può chiudersi la questione salvezza, nonostante per la matematica possa servire ancora qualche giornata. In ogni caso, obiettivo successo senza se e senza ma.

Tutte le informazioni su Fiorentina-Torino: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e diretta streaming .

ORARIO FIORENTINA-TORINO

La sfida che vedrà protagoniste Fiorentina e Torino si giocherà domenica 19 luglio 2020 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La gara si giocherà ovviamente a porte chiuse, così come stabilito dal protocollo varato per contrastare l'emergenza Covid-19. Il fischio d’inizio è programmato alle ore 19,30.

Fiorentina-Torino, sfida valida per il 34° turno del campionato di , verrà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro in possesso di abbonamento, potranno quindi seguire la gara attraverso smart compatibili con la app, oppure su tutti i televisori collegandoli ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La sfida del Franchi sarà inoltre visibile sul canale satellitare DAZN1. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno quindi seguirla sul canale 209 ed anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

La telecronaca dell’evento è stata affidata a Riccardo Mancini, con commento tecnico di Alessandro Budel.

Essendo trasmessa da DAZN, Fiorentina-Torino sarà ovviamente visibile in streaming su dispositivi come smartphone e tablet, scaricando l’apposita app per Android e iOS, oppure sul proprio pc collegandosi semplicemente al sito ufficiale della piattaforma.

Gli highlights del match, oltre all’evento integrale, saranno inoltre disponibili in streaming dopo il triplice fischio finale.

IN DIRETTA SU GOAL

Altro modo per seguire Fiorentina-Torino è rappresentato dalla diretta testuale che vi proporremo su Goal. Vi accompagneremo fino al fischio d’inizio con aggiornamenti pregara e formazioni, per poi raccontarvi tutte le azioni salienti del match.

Beppe Iachini dovrebbe disegnare una formazione che non si discosta molto da quella che ben ha figurato sul campo del Lecce. Tra i pali dovrebbe essere confermato Terracciano, mentre a centrocampo Castrovilli dovrebbe riprendersi una maglia da titolare a discapito di Ghezzal. Out con ogni probabilità Dalbert. Chiesa sarà confermato a destra, mentre in attacco si va verso la riconferma della coppia Cutrone-Ribery.

Longo dovrebbe puntare su Izzo dal 1', con Ola Aina sulla fascia: Verdi e Belotti vanno verso la conferma in una gara fondamentale per la salvezza, così come Rincon e Meite a centrocampo. Sia Lyanco che Ansaldi potrebbero partire titolari dopo essere scesi in campo contro il Genoa.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Lirola; Cutrone, Ribery.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Rincon, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti.