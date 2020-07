Roma-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Roma e Inter è uno dei due big match della 34ª giornata di Serie A insieme a Juve-Lazio: le formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

ROMA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Data: domenica 19 luglio 2020

• Orario: 21:45

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go

Oltre a - , la 34ª giornata di offre un altro piatto forte: Roma contro Inter, lotta per e rincorsa al vertice si incrociano sulle strade di giallorossi e nerazzurri. Una sfida tutta da vivere a cui molte contendenti guardando con interesse.

Dopo un periodo complicato, la Roma grazie ai due successi consecutivi ottenuti contro e ha rialzato la testa e si è ripresa la quinta posizione; l'Inter, dal canto suo, si trova ora a -6 dalla vetta occupata dalla Juventus. Vincere, davanti ad un nuovo passo falso dei bianconeri nel big match contro i biancocelesti, riaprirebbe realmente la corsa Scudetto.

L'Inter ha del resto recuperato quattro punti alla Juventus dopo aver battuto e : ora ha la possibilità di alzare l'asticella sperando nella Lazio, magari anche solo per puntare al secondo posto e guardare alla prossima stagione con maggiore fiducia.

Se Lukaku dovesse recuperare, sarà una grande sfida a distanza con l'altro colosso Dzeko: due dei più grandi bomber della Serie A pronti a dare alla propria squadra la possibilità di lottare per la prima piazza nel caso dell'Inter, o per una miracolosa quarta, ma più realisticamente quinta, nel caso della Roma.

Tutte le informazioni su Roma-Inter: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e diretta streaming .

ORARIO ROMA-INTER

La partita tra Roma e Inter si gioca domenica 19 luglio allo stadio Olimpico di Roma: calcio d'inizio previsto alle ore 21:45.

Roma-Inter sarà visibile in su Sky, detentrice di sette match su dieci di ciascuna giornata di campionato, più precisamente ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite).

La sfida dell'Olimpico tra la Roma e l'Inter potrà essere vista anche in diretta attraverso Sky Go, il servizio disponibile per coloro i quali possiedono un abbonamento Sky: scaricando l'app ufficiale, basterà collegarsi tramite pc, smartphone e tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Roma-Inter ve la racconteremo anche noi: su Goal, infatti, sarà disponibile la diretta testuale della partita con aggiornamenti pregara, le formazioni e le azioni più importanti della gara.

Fonseca potrebbe riproporre Cristante nel cuore della difesa a tre, con Mancini e Kolarov ai suoi lati, mentre sulla destra Zappacosta è in rampa di lancio per rimpiazzare Bruno Peres. In mediana Veretout e Diawara, sulla trequarti Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan a sostegno di capitan Dzeko.

Conte spera di recupereare Lukaku, altrimenti è pronto il rinato Sanchez per affiancare Lautaro Martinez. A centrocampo probabile il ritorno dal 1' di Young, mentre in difesa De Vrij e Bastoni dovrebbero giocare con Godin, ma occhio anche ad una nuova possibilità per Skriniar.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kolarov; Zappacosta, Veretout, Diawara, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Sanchez, Lautaro Martinez.