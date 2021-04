Roma travolta dagli ex Serie A: Bruno Fernandes, Pogba e un Cavani da record

Cavani si conferma goleador contro la Roma, ma spazza via le sconfitte contro i giallorossi. Pogba e Bruno Fernandes fissano il risultato.

In tanti hanno sperato nel suo ingaggio. Dopo l'addio al PSG, Edi Cavani si è ritrovato senza squadra, disposto ad ascoltare nuove proposte da tutto il mondo per evitare di appendere clamorosamente le scarpette al chiodo dopo tutto il caos relativo al coronavirus che ha sconvolto il mondo. Ad avere la meglio, il Manchester United.

A Manchester, nella sua prima stagione inglese dopo quelle francesi, italiane a naturalmente uruguagie, Cavani ha dimostrato di essere un grande campione, un letale centravanti anche in un nuovo torneo mai toccato prima, se non da avvesario.

Anche contro la Roma, Cavani è stato protagonista assoluto. 6-2 del Manchester United che porta la squadra di Solskjaer con un piede e tre quarti in finale di Europa League, in cui l'ex bomber del Napoli ha realizzato una doppietta, fornito due passaggi decisivi e procurato un rigore segnato da un altro ex Serie A come Bruno Fernandes.

A proposito di Serie A, proprio dalle vecchie conoscenze è arrivata la disfatta della Roma: goal di Pogba, doppietta di Bruno Fernandes. Non un riscatto per chi non ha creduto in loro, vista l'importanza del francese alla Juventus e delle buone stagioni del lusitano, ma piuttosto un salto di livello ulteriore.

Cavani ha inoltre alzato l'asticella contro la Roma: solamente alcune squadre francesi (Monaco, Saint-Etienne, Guingamp e Bordeaux) hanno subito più goal ufficiali da parte del giocatore scovato dall'allora patron del Palermo, Zamparini, in Uruguay.

Undici reti contro la Roma per Cavani, che aveva però come contrappeso l'aver subito il maggior numero di sconfitte (sette) proprio contro i capitolini: una statistica spazzata via dal roboante risultato dell'Old Trafford, dopo il momentaneo 2-1 firmato da Dzeko in rimonta.

Mai neanche lontanamente in doppia cifra tra Sampdoria, Novara e Udinese, Bruno Fernandes ha sempre raggiunto tale obiettivo nelle ultime cinque stagioni e grazie alla doppietta contro la Roma (più due assist) vola ora verso i primi 30 della sua carriera: è a 26, con alcune gare ancora da disputare tra Europa e Premier League.

E Pogba? Il centrocampista ex Juventus è stato protagonista in negativo contro la Roma, causando un calcio di rigore, ma sopratutto in positivo con assist e goal: la rete all'Old Trafford, sembra incredibile, mancava addirittura dall'aprile del 2019.