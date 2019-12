Roma, Pau Lopez e Dzeko non recuperano: niente Inter

La Roma perde pezzi in vista della sfida contro l'Inter: Pau Lopez e Dzeko non scenderanno in campo. Nel ruolo di prima punta ci sarà Zaniolo.

L'incubo di tutti i tifosi della è diventato realtà. A poche ore dalla sfida contro l' , i giallorossi non recuperano né Pau Lopez né Edin Dzeko: sia il portiere spagnolo che il centravanti bosniaco salteranno il big match in programma alle 20.45 a San Siro.

Guai muscolari per Pau Lopez, costretto a fermarsi nella giornata di ieri, e sindrome influenzale per Dzeko, che da martedì non si è mai allenato. I due giocatori sono partiti per Milano, ma alla fine, come riporta 'Sky Sport', hanno dato forfait.

Dzeko dovrebbe in ogni caso partire dalla panchina, per entrare in caso di emergenza, ovviamente in una condizione non certo ottimale. Il suo posto al centro dell'attacco sarà preso da Nicolò Zaniolo, che contro la squadra che lo ha lasciato partire un anno e mezzo fa ricoprirà dunque l'inedito ruolo di falsa prima punta.

In porta, invece, ci sarà Antonio Mirante, pure lui reduce da un infortunio. Pau Lopez ha provato a stringere i denti, ma alla fine non ce l'ha fatta. Tanto che Fonseca ha chiamato all'ultimo anche Matteo Cardinali, portiere classe 2001 della Primavera giallorossa.