Rodrygo, la stellina Nxgn pronta per prendersi il Real Madrid

Il giovane brasiliano approderà in Europa in futuro, intanto sta crescendo e mettendo in mostra un grandissimo talento.

In qualsiasi altra circostanza, un trasferimento di 40 milioni di euro al Real Madrid per un adolescente con appena una manciata di apparizioni ad alto livello avrebbe fatto grande scalpore.



Ma quando, nel mese di giugno, Rodrygo Goes ha acconsentito al suo passaggio da Santos, lo ha fatto subito dopo un'altro adolescente brasiliano, quel Vinicius Junior pagato 45 milioni nella capitale spagnola senza aver giocato nemmeno un solo minuto negli uomini calcio.



Vinicius ha passato i successivi sei mesi adattandosi ai ritmi del calcio professionistico, cercando di inserirsi in tale nuovo mondo. A Rodrygo, quindi, è stata risparmiata una parte della fanfara e ha potuto continuare a crescere in maglia Santos.

In ogni caso, l'ultimo "nuovo Neymar" del Brasile è stato già utilizzato per una campagna pubblicitaria. Sono passati più di sei anni infatti da quando era è il più giovane giocatore della storia a firmare un contratto con i giganti dell'abbigliamento sportivo Nike.



Da quel momento in poi, Rodygo ha concluso ogni stagione come capocannoniere nella sua categoria giovanile con il Santos ed è sempre più incline a diventare una superstar. Suo padre, Eric, ha avuto una carriera piuttosto nomade ai livelli inferiori del calcio brasiliano e si è assicurato che il suo precoce figlio tenesse saldamente a terra quei talentuosi piedi.



In prima squadra col Santos a novembre 2017, quest'anno ha completato la sua prima stagione completa come professionista. Se la squadra è scivolata in classifica, lui ha segnato otto reti, completando 67 dribbling e creando 37 occasioni per i suoi compagni di squadra.



Mentre Vinicius cominciava ad affermarsi come giocatore nella prima squadra del Flamengo alla vigilia della sua partenza per Madrid, Rodrygo era già un giocatore chiave in Brasile.





"Jair Ventura mi ha detto che è come un veterano, maturo nel prendere decisioni, si infila tra le linee, tiene la palla, cambia direzione, se gli danno spazio" ha detto l'allenatore del Brasile Tite. "È incredibile come prende le decisioni, il suo gioco è quello di un giocatore di 25 anni. Ma non ha ancora forza fisica. Vinicius sì, anche se è più individualista. Ma sembra abbia una buona testa, sa come ascoltare ed evolversi".



Per ora quell'evoluzione continuerà con Santos, con lo stesso Rodrygo che ha smentito un possibile addio anticipato per Madrid. "Non credo ci sia la possibilità di partire presto per Madrid" ha dichiarato a Gazeta Esportiva. "L'accordo che io ci vada a luglio".



Miglior esordiente nella scorsa stagione, continua a crescere: la stellina di Rodrygo dopo il Brasile è pronta a prendersi anche l'Europa, il Real, Madrid.