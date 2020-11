Robert Lewandowski: la stagione perfetta dell'attaccante perfetto

Dopo essere stato votato come vincitore della Goal 50, la stella del Bayern Monaco ha parlato a Goal del suo straordinario viaggio.

Quarantasette partite. Cinquantacinque reti. Dieci assist. Tre trofei. E ora per Robert Lewandowski , il premio della Goal 50 dopo quella che può essere descritta semplicemente come una stagione perfetta dall'attaccante del .



Considerato il numero 9 più completo al mondo, Lewandowski ha spazzato via tutti gli altri giocatori nella scorsa stagione, con il nazionale polacco a volte inarrestabile per le difese in e in Europa. Eppure il 32enne sente di poter migliorare la perfezione.



"Il mio sogno più grande si è avverato" ha detto Lewandowski a Goal in un'intervista esclusiva dopo essere stato votato come miglior giocatore maschile della stagione 2019-20 da giornalisti ed editori di tutto il mondo.



"La sensazione è incredibile, non ho mai provato niente di simile prima. Ti rendi conto che il duro lavoro che hai fatto in oltre 20 anni è ricompensato".



"Mi sento molto bene, questi premi significano molto per me. Certo, il calcio è uno sport di squadra, ma questi titoli individuali dimostrano che il lavoro che fai ogni giorno paga. Per me è importante quanti titoli si vincono. È quello che cerco, perché senza un titolo, tutti questi goal non valgono molto".



"Se le mie reti ci aiutano a vincere titoli, allora vuol dire che tutto è andato per il meglio. A questo proposito, però, devo anche dire che non solo i goal giocano un ruolo importante, ma anche gli assist. Questo favorisce lo spirito di squadra".



"C'è sempre spazio per migliorare" ha aggiunto Lewandowski . "Finché giochi a calcio, devi essere affamato. Arrivare in alto è difficile, ma restarci lo è ancora di più. E' alla fine della tua carriera che puoi guardarti indietro e goderti i titoli che hai vinto".



Quando Lewandowski ripenserà davvero alla sua carriera, lo farà sapendo di aver preso una strada non convenzionale verso la vetta. Era un adolescente magro, che amava giocare a calcio più di ogni altra cosa, anche cercando di convincere i suoi genitori a lasciarlo concentrarsi esclusivamente su di esso mentre lo incoraggiavano a seguire altre attività.



"Il mio primo campo di allenamento non aveva praticamente nessuna somiglianza con i campi di calcio che conosciamo oggi" ricorda . "Era buio, c'era solamente un po' d'erba che cresceva in alcuni punti. Ma ci bastava avere una palla ai nostri piedi".



"Quando pioveva, in realtà ci divertivamo di più. Non ci importava di non avere un prato perfetto e di dover tornare a casa con i nostri vestiti bagnati per due ore. Dopo, giocavo altre due ore in giardino con il vento e ogni condizione meteo anche quando era buio".



"Volevo solo stare fuori e fare ciò che mi piaceva. Veniva solo dal cuore. Il calcio è sempre stata la mia più grande passione, e quella passione mi ha guidato".

I genitori di Lewandowski erano entrambi atleti, con suo padre Krzysztof che non solo giocava a calcio di seconda divisione, ma divenne anche campione polacco di judo. Sua madre, Iwona, era una giocatrice di pallavolo per una delle migliori squadre del paese, l'AZS Warszawa.



"Ho provato molti altri sport oltre al calcio, in cui avevo anche abbastanza talento. Ma non ho sviluppato per loro la stessa sensazione che avevo per il calcio".



"A differenza del calcio, a volte ero stressato e nervoso ed era chiaro che non avrei mai raggiunto il massimo livello in quegli sport. Poi ho chiesto a mio padre perché non potevo giocare a calcio".



"Mi ha spiegato che ancora non riuscivo a capire perché gli altri sport sono utili. Mi ha detto: 'Un giorno capirai che è solo per il tuo bene'. Aveva ragione".



"Facevo molta ginnastica per lavorare sulla mia flessibilità. Oggi questo mi avvantaggia. Ecco perché sono infinitamente grato a mio padre".



Nonostante il suo desiderio di seguire i suoi sogni, per Lewandowski non è stato facile raggiungere il primo contratto da professionista: a 15 anni è stato respinto da un allenatore della Nazionale per essere troppo magro, prima che il Legia Varsavia decidesse di lasciarlo andare prima che compisse 18 anni.



"Mi ha fatto molto male. Avevo solo 17 anni, poco prima avevo perso mio padre" racconta. " Ricordo ancora di essermi infortunato e di essere in attesa di una decisione su cosa fare di me nella stagione successiva".



"Improvvisamente, una o due settimane prima della scadenza del mio contratto, ho ricevuto dal segretario del Legia la notizia che il club non voleva rinnovare il mio contratto".



"Volevo mostrare a tutti quello che posso fare. Non importa cosa dicono gli altri quando hai una forte volontà. Quindi ho guardato avanti e ho continuato a lavorare su me stesso. Quando avevo 18 anni, ho iniziato a lavorare di più in palestra e ad aumentare la massa muscolare. Questo mi ha aiutato molto".

Altre squadre

L'addio al Legia influenzò notevolmente Lewandowski, e da allora in poi decise di fare le cose a modo suo. Decise di scendere al terzo livello del calcio polacco per mettersi alla prova, firmando per il Znicz Pruszkow prima di aiutarli a vincere il campionato nella sua prima stagione e vincere il titolo di capocannoniere l'anno successivo.



I goal di Lewandowski non sono passati inosservati e il Lech Poznan lo ha riportato nella massima serie, dandogli la possibilità di giocare in .



A Poznan, ha concluso come capocannoniere dell'Ekstraklasa nel 2009-10 con 18 goal: allora molti club europei, tra cui il Rovers e il , hanno iniziato a notare il suo talento.



"Sapevo che il prossimo passo sarebbe stato l'estero. Volevo trasferirmi in un club che aveva almeno ambizioni per l'Europa League" ha continuato l'attaccante.



"Il mi aveva già fatto un'offerta un anno prima, ma a quel tempo un trasferimento del genere sarebbe arrivato troppo presto per me. Dopo due anni mi sentivo pronto. Avevano un allenatore come Jurgen Klopp, una squadra giovane e un modulo che mi andava bene".



Un gol nel Revierderby contro i rivali dello lo ha aiutato a guadagnare rapidamente l'affetto dei tifosi del Dortmund, ma Lewandowski non era soddisfatto delle sue prime esibizioni in Germania:



"I primi tre mesi al Dortmund sono stati difficili. So ancora esattamente quando la situazione è migliorata. Abbiamo perso una trasferta in a . All'epoca non sapevo bene quale fosse la mia posizione con l'allenatore. Dopo la partita ho parlato con Klopp e gli ho chiesto apertamente cosa si aspettasse da me. Abbiamo parlato per quasi due ore. Gli ho detto cosa avevo in mente e lui mi ha spiegato cosa si aspettava da me. Dopo questa conversazione tutto ha funzionato meglio. Abbiamo vinto la partita successiva per 4-0 contro l' , ho segnato una tripletta e fornito un assist".

Lewandowski ha continuato a migliorare, segnando 20 o più goal in ciascuna delle seguenti tre stagioni di , vincendo due campionati e la doppietta nazionale nel 2011-12. Il Dortmund ha anche raggiunto la finale di Champions League nel 2013, ma una finale tutta tedesca ha visto il Bayern alzare il trofeo davanti ai rivali.



Dopo aver ottenuto tutto ciò che poteva al Westfalenstadion, il polacco ha lasciato il Dortmund per il Bayern nel 2014. Da allora ha vinto la Bundesliga ogni anno, aggiungendo altri quattro trofei di capocannoniere tedesco a quello che aveva vinto nella sua ultima stagione a Dortmund.



In seguito a diversi anni deludenti in Champions League, sembrava che Lewandowski e il Bayern non sarebbero tornati nella terra promessa di una finale europea, specialmente nel 2019-20 quando la squadra balbettava sotto Niko Kovac.



Una sconfitta per 5-1 contro l' Frankfurt ha portato i vertici del Bayern ad esonerare Kovac, sostituendolo con Hansi Flick .



Il resto, come si suol dire, è storia:



"Abbiamo notato che non funzionava. Questo è stato particolarmente evidente a Francoforte".



"Ovviamente abbiamo avuto bisogno di un po' di tempo per riprenderci. Dopo due o tre settimane con Flick le cose sono iniziate ad andare molto bene. I giocatori sapevano cosa si aspettava l'allenatore e la fiducia è tornata. Siamo cresciuti insieme come squadra e siamo migliorati, soprattutto per quanto riguarda il modo in cui giochiamo. Ora possiamo rispondere meglio ai problemi".



Una vittoria per 8-2 sul nei quarti di finale di Champions League ha dimostrato la classe del Bayern in Europa, ma anche allo stesso Lewandowski, dopo che Flick ha instillato una spietatezza nella squadra che li ha portati a conquistare il Treble:

"Il primo tempo ha giocato un ruolo molto speciale. Abbiamo segnato tanti goal e pressato alla perfezione. Abbiamo subito avuto la sensazione che stessimo marciando verso la vittoria e che non avremmo perso la partita".



"Hansi ha detto che dovevamo tenere il passo. Ha funzionato bene contro il Barcellona. Vogliamo sempre di più, vogliamo sempre giocare in avanti. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, ma volevamo andare oltre. Questo è il nostro DNA. Lo si nota in ogni allenamento".



In qualità di club di maggior successo della Germania, vincere è nel DNA del . Ora, dopo essersi assicurato la Champions League e il premio Goal 50, è diventato anche parte del DNA di Lewandowski.



Ma non basta. L'attaccante perfetto vuole di più, anche dopo la stagione perfetta.