Quante squadre retrocedono in Serie C dalla Serie B?

2022/2023, come funziona il sistema delle retrocessioni in Serie B? Quali squadre? Quando si disputano i playout e quando no? Tutte le possibilità.

La Serie A è il più importante campionato calcistico italiano, la destinazione finale per centinaia di club. Sotto, come noto, c'è la B, un torneo essenziale per piccole realtà, che sognano comunque di arrivare a giocare negli stadi italiani d'elite. L'obiettivo, per molte, è quello di evitare una retrocessione nella terza serie, un inferno da cui spesso è difficile uscire.

Ogni annata, le venti squadre di Serie B si danno battaglia per ottenere la promozione in Serie A, ma anche per non retrocedere nella terza serie. Come da principio del campionato, però, in ogni stagione un numero fisso di compagini deve accettare la caduta in C, o vecchia Lega Pro che dir si voglia.

QUANTE SQUADRE RETROCEDONO IN SERIE C?

La 18esima La 19esima La 20esima La squadra perdente ai playout

Oltre alla retrocessione diretta delle ultime tre squadre, ogni annata di Serie B prevede un'ulteriore caduta in Serie C, che porta dunque il numero totale di compagini nella terza serie al numero di quattro.

In che modo? La 17esima e la 16esima si affrontano in un playout di andata e ritorno per determinare quale squadra rimane in Serie B e quale invece raggiunge 18esima, 19esima e 20esima nel nuovo campionato di Serie C.

La 16esima in classifica è però salva se la sua distanza dalla 17esima è di cinque o più punti: se le due squadre sono separate da quattro o meno punti si giocano i playout, altrimenti la squadra classificatasi 17esima al termine dell'annata retrocede in Serie C al pari delle ultime tre della stagione.

COSA SUCCEDE IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI?

In Serie B valgono gli stessi criteri della massima serie: con due squadre a pari punti al termine dell'annata si valutano gli scontri diretti e via via gli altri punti del regolamento, mentre davanti a tre o più club si considera la classifica avulsa.