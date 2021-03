Quando si gioca Inter-Sassuolo? La data del recupero

Causa coronavirus, la gara del 28esimo turno tra Inter e Sassuolo non si gioca sabato 20 marzo 2021: tutte le informazioni.

Dopo le voci, l'ufficialità. I nter-Sassuolo non verrà disputata sabato 20 marzo 2021, dopo che l'ASL milanese ha vietato il procedere della sfida, visti i casi di coronavirus che hanno colpito la formazione di Conte. Prima D'Ambrosio, dunque Handanovic, De Vrij e Vecino.

Come altre gare della Serie A 2020/2021, da Juventus-Napoli a Torino-Sassuolo, anche l'anticipo del 28esimo turno non di disputerà nella gara inizialmente prevista causa contagi di covid.

INTER-SASSUOLO NON SI GIOCA

“Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a data da destinarsi della gara INTER-SASSUOLO, programmata per sabato 20 marzo 2021 alle ore 20.45 valida per la 9ª giornata di ritorno del campionato di Serie A TIM”.

"L’ATS di Milano, informata delle nuove positività, ha deciso quanto segue: sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa; divieto di disputa di Inter-Sassuolo in programma sabato 20 marzo 2021; divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Nella giornata di lunedì 22 marzo, prima della eventuale ripresa delle attività, verranno ripetuti i tamponi molecolari a tutto il gruppo squadra".

QUANDO SI RECUPERA INTER-SASSUOLO

La sfida tra Inter e Sassuolo non ha ancora una data precisa per il recupero. I nerazzurri non hanno coppe europee da disputare, nè altri match infrasettimanali, alla pari dei neroverdi, dunque alla prima data utile post pausa delle Nazionali, potrà andare in scena la sfida.

La prima data utile è quella del 7 aprile, di mercoledì, proprio nella stessa giornata che vedrà il famoso match tra Juventus e Napoli all'Allianz Stadium dopo l'ennesimo sliittamento. Altrimenti, possibile gara tra Inter e Sassuolo la settimana seguente.