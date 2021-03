Altro caso di positività all’Inter: è un membro del gruppo squadra

L’Inter ha comunicato che un membro del gruppo squadra è risultato positivo a seguito degli ultimi test effettuati.

Continuano ad aumentare in casa Inter i casi di positività al Covid-19. Dopo aver annunciato negli ultimi giorni quelle di Handanovic, D’Ambrosio, Vecino e De Vrij, il club nerazzurro ha reso noto che un membro del gruppo squadra è risultato positivo a seguito degli ultimi esami effettuati.

Lo ha fatto attraverso un comunicato ufficiale.

“FC Internazionale Milano – in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri – comunica che è risultato positivo un membro del gruppo squadra. Nella giornata di oggi sono stati effettuati nuovi test su tutto il gruppo. La squadra, come noto, rimane in isolamento fiduciario e domani non giocherà Inter-Sassuolo”.

Come è noto l’Inter, a causa del focolaio scoppiato all’interno del gruppo prima squadra, ha dovuto sospendere ogni tipo di attività. A decidere per lo stop che si protrarrà per altri tre giorni è stata l’ATS di Milano nella giornata di giovedì.

Tale circostanza, ha portato la Lega Serie A a rinviare a data da destinarsi la sfida di campionato in programma sabato che avrebbe visto i meneghini impegnati al Giuseppe Meazza contro il Sassuolo.

Il gruppo nerazzurro verrà sottoposto nelle prossime ore ad un nuovo giro di tamponi e, qualora non dovessero essere riscontati altri casi di positività, la squadra potrà tornare ad allenarsi da lunedì.