Perisic è positivo al Covid-19: lo ha annunciato la Croazia

Ivan Perisic è stato trovato positivo al Covid: l'esterno dell'Inter trascorrerà 10 giorni in isolamento. Negativi gli altri componenti della rosa.

Una brutta, bruttissima notizia. Per Ivan Perisic e per la Croazia. A meno di due giorni dalla sfida contro la Spagna, valida per gli ottavi di finale di Euro 2020, l'esterno dell'Inter è stato trovato positivo al Covid-19.

A comunicarlo è stata la stessa Nazionale croata attraverso il proprio sito ufficiale:

"Durante la serata, la Federcalcio croata ha ricevuto i risultati dei regolari test per il virus SARS-CoV-2, che hanno rivelato la positività di Ivan Perisic al coronavirus.

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming Lo staff medico della Nazionale ha isolato Ivan dagli altri componenti della rosa e ha immediatamente informato in maniera dettagliata della situazione il servizio epidemiologico competente, con il rispetto di tutte le misure di protezione contro la diffusione del coronavirus. Perisic trascorrerà 10 giorni in autoisolamento e in quel periodo non scenderà in campo per le partite della Nazionale croata. Tutti gli altri membri della rosa, dello staff e della delegazione sono negativi. La Nazionale volerà alle 10.35 da Pola a Copenhagen, dove giocherà la partita degli ottavi di finale degli Europei contro la Spagna lunedì 28 giugno".

Per Perisic, in sostanza, Euro 2020 potrebbe essersi già concluso. Il giocatore dell'Inter potrebbe tornare in campo soltanto in caso di approdo della Croazia alla finalissima, in programma domenica 11 luglio a Londra.