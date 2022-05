Peluso lascia il Sassuolo dopo 8 anni: contro il Milan l'ultima gara in neroverde

Le ultime stagioni non sono state fortunatissime: in quella attuale ha collezionato solo 2 presenze con la maglia del Sassuolo. Contro l'Inter in campionato e contro il Cagliari in Coppa Italia: per Federico Peluso è arrivato il momento dei saluti.

Il difensore, che ha compiuto 38 anni a gennaio, andrà in scadenza di contratto a giugno dopo 8 anni in neroverde.

Arrivato a luglio 2014 dalla Juventus, ha contribuito a scrivere alcune delle pagine più importanti della storia del Sassuolo, con 191 presenze in totale.

Ad annunciare il suo addio il club emiliano tramite una nota ufficiale sul suo sito.

"Dopo 8 stagioni e 191 presenze con la maglia neroverde, domenica Federico Peluso saluterà il Sassuolo Calcio.

In occasione di Sassuolo-Milan, il club neroverde lo premierà a fine riscaldamento con una targa celebrativa, quindi seguirà saluto dal campo ai tifosi presenti.

Grazie Federico, sei stato un protagonista fondamentale della crescita e del consolidamento del Sassuolo in Serie A. Rimarrai sempre nella storia neroverde!".

Al termine della sfida contro il Milan, dunque, giro di campo e saluti al Mapei Stadium: meritatissimi per tutto ciò che ha dato al Sassuolo.