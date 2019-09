"Parla in italiano!": Perisic fa arrabbiare Rebic, che lascia l'intervista

Ante Rebic stava parlando coi giornalisti croati, quando Perisic si è messo a scherzare: il milanista non l'ha presa bene e se n'è andato.

Meglio che i tifosi del ne siano al corrente: a volte basta un semplice scherzo per far arrabbiare Ante Rebic, l'acquisto che i rossoneri hanno messo a segno nell'ultimo giorno di calciomercato. Per informazioni chiedere a Ivan Perisic, suo compagno di nazionale, protagonista nelle scorse ore di un episodio controverso.

Rebic stava parlando in mixed zone ai giornalisti croati dell'imminente sfida della nazionale di Dalic alla Slovacchia, valevole per le qualificazioni agli Europei e in programma domani sera a Trnava, quando a un certo punto si sono avvicinati Milan Badelj e, appunto, Perisic. Entrambi con una voglia matta di scherzare.

Badelj si è piazzato davanti a Rebic con il proprio smartphone, come un giornalista, intento a filmare le dichiarazioni del compagno. E quest'ultimo è stato allo scherzo, mettendosi a ridere di gusto. Ma è quando è arrivato Perisic che la situazione ha preso una piega completamente diversa.

"Parla in italiano", ha intimato l'ex interista a Rebic, come per ricordargli che ora toccherà a lui tenere alta la bandiera croata nel nostro campionato. E il nuovo giocatore del Milan non l'ha presa bene, rabbuiandosi immediatamente e decidendo di abbandonare l'intervista.

"Per favore, davvero, scusatemi... Finiamola qui".

Anche il commissario tecnico della , Zlatko Dalic, ha commentato l'episodio tra Rebic e Perisic, non dando comunque troppo peso all'arrabbiatura dell'ex .

"È stato soltanto uno scherzo. È meglio che i giocatori scherzino piuttosto di lamentarsi".

Perisic e Rebic, come si sa, si sono... scambiati i campionati: il primo ha lasciato l' per approdare in , il secondo ha compiuto il percorso opposto arrivando in . Nessun rischio, dunque, che si ritrovino di fronte in un derby milanese, magari sulla stessa fascia. Meglio così.