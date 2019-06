Paraguay, arbitro squalificato per 20 giornate: convalidò un goal fantasma

L'arbitro paraguaiano Cristian Aquino è stato squalificato per 20 turni dopo aver erroneamente convalidato una rete fantasma.

E' costato molto caro all'arbitro Cristian Aquino il clamoroso errore commesso il 1 maggio scorso durante il match del campionato di Apertura paraguaiano tra Cerro Porteño e Sportivo San Lorenzo, quando convalidò una rete degli ospiti con il pallone mai oltre la linea di porta.

Oggetto del contendere un tiro di Sebastian Fernandez scagliato dalla lunga distanza, con la sfera che colpì la traversa prima di rimbalzare abbondantemente in campo. Goal ritenuto 'regolare' nell'incredulità generale.

¡INCREÍBLE! En se produjo el "gol fantasma" de Sebastián Fernández en el Cerro Porteño vs. San Lorenzo.



Video: Tigo Sports. pic.twitter.com/6BBxy4sdpF — Diego Zanatta (@diegozanattaa) May 2, 2019

Svista che divenne caldo tema di discussione in Paraguay, fino al duro provvedimento: il direttore di gara è stato fermato per ben 20 turni, sanzione che diverrà effettiva a partire dal prossimo torneo di Clausura.

A pagare le conseguenze, tutta la quaterna arbitrale: addirittura 30 le giornate di stop per Diego Silva, il guardalinee che avrebbe dovuto accorgersi in primis dell'errore, 5 per l'altro assistente e 20 per il quarto uomo.

Sia Silva che Aquino si sono comunque scusati con il Cerro Porteño, non avendo altra scelta che ammettere l'evidente abbaglio che li terrà lontano dai campi di gioco per diverso tempo.