Pallone d'Oro, l'albo di tutti i vincitori

Modric si è assicurato il premio come miglior giocatore al mondo, vincendo il Pallone d'Oro per la prima volta: vediamo tutti i suoi predecessori.

Dopo un decennio dominato da Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, il Pallone d'Oro ha un nuovo vincitore. Il più importante trofeo personale del mondo calcistico è andato a Luka Modric, centrocampista del Real Madrid e della Nazionale croata, nel 2018 finalista ai Mondialie e vincitore della Champions.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come ampiamente pronosticato dopo la finale mondiale in terra russa, Modric è riuscito a spezzare il duopolio Cristiano Ronaldo-Messi. Nel 2007 l'ultima vittoria prima della tirannia lusitana-argentina: allora fu proprio un centrocampista a vincere, ovvero Kakà.

ALBO D'ORO PALLONE D'ORO

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi sono i giocatori ad aver vinto più volte il Pallone d'Oro, con ben cinque trofei.

Tre premi per Platini, Cruyff e Van Basten, mentre a due ci sono Beckenbauer, Ronaldo, Di Stefano, Keegan e Rummenigge. Un successo per Matthews, Kopa, Sivori, Masopust, Yashin, Law, Eusebio, Suarez, Charlton, Ronaldinho, Simonsen, Best, Shevchenko, Stoichkov, Baggio, Matthaus, Gullit, Blokhin, Rivera, Belanov, Papin, Weah, Figo, Owen, Kakà, Cannavaro, Sammer e Nedved.