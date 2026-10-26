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Lionel Messi Ballon d'Or 2023Getty Images
Francesco Schirru

Pallone d'Oro, l'albo di tutti i vincitori

Goalpedia
Storie
Champions League

I giocatori che hanno vinto di più il Pallone d'Oro e la lista di tutti i giocatori capaci di portarselo a casa: il record è di Messi.

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Dopo un decennio dominato da Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, nel 2018 il Pallone d'Oro ha avuto nuovo vincitore. Il più importante trofeo personale del mondo calcistico è andato a Luka Modric, centrocampista del Real Madrid e della Nazionale croata, nel 2018 finalista ai Mondialie e vincitore della Champions.

Come ampiamente pronosticato dopo la finale mondiale in terra russa, Modric è riuscito a spezzare il duopolio Cristiano Ronaldo-Messi.

Solamente per poco, visto che nel 2019 il trofeo è tornato nelle mani dell'argentino e dopo la pausa data dal coronavirus del 2020, anche nel 2021 nel 2023 (con Benzema in mezzo) è arrivato il successo dell'ex Barcellona. Nel 2024 invece l'ha spuntata Rodri e nel 2025 è toccato a Dembelé.

ALBO D'ORO PALLONE D'ORO

Lonel Messi è il giocatore ad aver vinto più volte il Pallone d'Oro, con ben otto trofei. Subito dopo c'è Cristiano Ronaldo con cinque.

Tre premi per Platini, Cruyff e Van Basten, mentre a due ci sono Beckenbauer, Ronaldo, Di Stefano, Keegan e Rummenigge. Un successo per Matthews, Kopa, Sivori, Masopust, Yashin, Law, Eusebio, Suarez, Charlton, Ronaldinho, Simonsen, Best, Shevchenko, Stoichkov, Baggio, Matthaus, Gullit, Blokhin, Rivera, Belanov, Papin, Weah, Figo, Owen, Kakà, Cannavaro, Sammer e Nedved.

  • 1956: Stanley Matthews (Ing)
  • 1957: Alfredo Di Stefano (Spa)
  • 1958: Raymond Kopa (Fra)
  • 1959: Alfredo Di Stefano (Spa)
  • 1960: Luis Suarez (Spa)
  • 1961: Omar Sivori (Ita)
  • 1962: Josef Masopust (Cze)
  • 1963: Lev Yashin (Urss)
  • 1964: Denis Law (Sco)
  • 1965: Eusebio (Por)
  • 1966: Bobby Charlton (Ing)
  • 1967: Florian Albert (Ung)
  • 1968: George Best (Nir)
  • 1969: Gianni Rivera (Ita)
  • 1970: Gerd Muller (Ger)
  • 1971: Johan Cruyff (Ola)
  • 1972: Franz Beckenbauer (Ger)
  • 1973: Johan Cruyff (Ola)
  • 1974: Johan Cruyff (Ola)
  • 1975: Oleg Blokhin (Urss)
  • 1976: Franz Beckenbauer (Ger)
  • 1977: Alan Simonsen (Dan)
  • 1978: Kevin Keegan (Ing)
  • 1979: Kevin Keegan (Ing)
  • 1980: Karl-Heinz Rummenigge (Ger)
  • 1981: Karl-Heinz Rummenigge (Ger)
  • 1982: Paolo Rossi (Ita)
  • 1983: Michel Platini (Fra)
  • 1984: Michel Platini (Fra)
  • 1985: Michel Platini (Fra)
  • 1986: Igor Belanov (Urss)
  • 1987: Ruud Gullit (Ola)
  • 1988: Marco van Basten (Ola)
  • 1989: Marco van Basten (Ola)
  • 1990: Lothar Matthaeus (Ger)
  • 1991: Jean Pierre Papin (Fra)
  • 1992: Marco van Basten (Ola)
  • 1993: Roberto Baggio (Ita)
  • 1994: Hristo Stoichkov (Bul)
  • 1995: George Weah (Lbr)
  • 1996: Matthias Sammer (Ger)
  • 1997: Ronaldo (Bra)
  • 1998: Zinedine Zidane (Fra)
  • 1999: Rivaldo (Bra)
  • 2000: Luis Figo (Por)
  • 2001: Michael Owen (Ing)
  • 2002: Ronaldo (Bra)
  • 2003: Pavel Nedved (Cze)
  • 2004: Andrei Shevchenko (Ucr)
  • 2005: Ronaldinho (Bra)
  • 2006: Fabio Cannavaro (Ita)
  • 2007: Kakà (Bra)
  • 2008: Cristiano Ronaldo (Por)
  • 2009: Lionel Messi (Arg)
  • 2010: Lionel Messi (Arg)
  • 2011: Lionel Messi (Arg)
  • 2012: Lionel Messi (Arg)
  • 2013: Cristiano Ronaldo (Por)
  • 2014: Cristiano Ronaldo (Por)
  • 2015: Lionel Messi (Arg)
  • 2016: Cristiano Ronaldo (Por)
  • 2017: Cristiano Ronaldo (Por)
  • 2018: Luka Modric (Cro)
  • 2019: Lionel Messi (Arg)
  • 2020: non assegnato
  • 2021: Lionel Messi (Arg)
  • 2022: Karim Benzema (Fra)
  • 2023: Lionel Messi (Arg)
  • 2024: Rodri (Spa)
  • 2025: Dembelé (Fra)

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