Pallone d'Oro, l'albo di tutti i vincitori

Dopo un decennio dominato da Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, nel 2018 il Pallone d'Oro ha avuto nuovo vincitore. Il più importante trofeo personale del mondo calcistico è andato a Luka Modric, centrocampista del Real Madrid e della Nazionale croata, nel 2018 finalista ai Mondialie e vincitore della Champions.
Come ampiamente pronosticato dopo la finale mondiale in terra russa, Modric è riuscito a spezzare il duopolio Cristiano Ronaldo-Messi.
Solamente per poco, visto che nel 2019 il trofeo è tornato nelle mani dell'argentino e dopo la pausa data dal coronavirus del 2020, anche nel 2021 nel 2023 (con Benzema in mezzo) è arrivato il successo dell'ex Barcellona. Nel 2024 invece l'ha spuntata Rodri e nel 2025 è toccato a Dembelé.
ALBO D'ORO PALLONE D'ORO
Lonel Messi è il giocatore ad aver vinto più volte il Pallone d'Oro, con ben otto trofei. Subito dopo c'è Cristiano Ronaldo con cinque.
Tre premi per Platini, Cruyff e Van Basten, mentre a due ci sono Beckenbauer, Ronaldo, Di Stefano, Keegan e Rummenigge. Un successo per Matthews, Kopa, Sivori, Masopust, Yashin, Law, Eusebio, Suarez, Charlton, Ronaldinho, Simonsen, Best, Shevchenko, Stoichkov, Baggio, Matthaus, Gullit, Blokhin, Rivera, Belanov, Papin, Weah, Figo, Owen, Kakà, Cannavaro, Sammer e Nedved.
- 1956: Stanley Matthews (Ing)
- 1957: Alfredo Di Stefano (Spa)
- 1958: Raymond Kopa (Fra)
- 1959: Alfredo Di Stefano (Spa)
- 1960: Luis Suarez (Spa)
- 1961: Omar Sivori (Ita)
- 1962: Josef Masopust (Cze)
- 1963: Lev Yashin (Urss)
- 1964: Denis Law (Sco)
- 1965: Eusebio (Por)
- 1966: Bobby Charlton (Ing)
- 1967: Florian Albert (Ung)
- 1968: George Best (Nir)
- 1969: Gianni Rivera (Ita)
- 1970: Gerd Muller (Ger)
- 1971: Johan Cruyff (Ola)
- 1972: Franz Beckenbauer (Ger)
- 1973: Johan Cruyff (Ola)
- 1974: Johan Cruyff (Ola)
- 1975: Oleg Blokhin (Urss)
- 1976: Franz Beckenbauer (Ger)
- 1977: Alan Simonsen (Dan)
- 1978: Kevin Keegan (Ing)
- 1979: Kevin Keegan (Ing)
- 1980: Karl-Heinz Rummenigge (Ger)
- 1981: Karl-Heinz Rummenigge (Ger)
- 1982: Paolo Rossi (Ita)
- 1983: Michel Platini (Fra)
- 1984: Michel Platini (Fra)
- 1985: Michel Platini (Fra)
- 1986: Igor Belanov (Urss)
- 1987: Ruud Gullit (Ola)
- 1988: Marco van Basten (Ola)
- 1989: Marco van Basten (Ola)
- 1990: Lothar Matthaeus (Ger)
- 1991: Jean Pierre Papin (Fra)
- 1992: Marco van Basten (Ola)
- 1993: Roberto Baggio (Ita)
- 1994: Hristo Stoichkov (Bul)
- 1995: George Weah (Lbr)
- 1996: Matthias Sammer (Ger)
- 1997: Ronaldo (Bra)
- 1998: Zinedine Zidane (Fra)
- 1999: Rivaldo (Bra)
- 2000: Luis Figo (Por)
- 2001: Michael Owen (Ing)
- 2002: Ronaldo (Bra)
- 2003: Pavel Nedved (Cze)
- 2004: Andrei Shevchenko (Ucr)
- 2005: Ronaldinho (Bra)
- 2006: Fabio Cannavaro (Ita)
- 2007: Kakà (Bra)
- 2008: Cristiano Ronaldo (Por)
- 2009: Lionel Messi (Arg)
- 2010: Lionel Messi (Arg)
- 2011: Lionel Messi (Arg)
- 2012: Lionel Messi (Arg)
- 2013: Cristiano Ronaldo (Por)
- 2014: Cristiano Ronaldo (Por)
- 2015: Lionel Messi (Arg)
- 2016: Cristiano Ronaldo (Por)
- 2017: Cristiano Ronaldo (Por)
- 2018: Luka Modric (Cro)
- 2019: Lionel Messi (Arg)
- 2020: non assegnato
- 2021: Lionel Messi (Arg)
- 2022: Karim Benzema (Fra)
- 2023: Lionel Messi (Arg)
- 2024: Rodri (Spa)
- 2025: Dembelé (Fra)