Annata da dominatore assoluto: l'Olympiakos è campione di Grecia

L’Olympiakos si è laureato per la quarantaseiesima volta campione di Grecia. Contro il Panathinaikos la vittoria che è valsa il titolo.

Se in Italia la corsa che porta al Scudetto ha nell’Inter una favorita ormai d’obbligo, in Grecia il discorso titolo è stato già archiviato da qualche ora.

Olympiakos infatti, imponendosi domenica sera nella sfida contro i rivali di sempre del Panathinaikos, si è assicurato i punti che gli servivano per laurearsi campione di Grecia dopo un campionato vissuto da autentico dominatore.

Eppure per il club del Pireo le cose non si erano messe bene, visto che a passare in vantaggio al Georgios Karaiskakis erano stati gli ospiti con una rete realizzata su rigore alla mezz’ora da Federico Macheda.

Le successive reti di Koka (doppietta per lui) e di Bruma hanno poi consentito all’Olympiakos di ribaltare il risultato e di allungare sull’Aris, battuto qualche ora prima, in casa dall’AEK.

A sette turni dalla fine del campionato, i punti dell’Olympiakos sono 76 a fronte dei 54 dell’Aris secondo, il che si traduce in un vantaggio incolmabile di 22 punti.

Al termine della gara, il tecnico Pedro Martins non ha nascosto la sua gioia.

“Dedico questo successo ai nostri tifosi, senza di loro non è stato lo stesso. Tutti i campionati sono difficili e questo lo è stato ancora di più perché abbiamo dovuto fare a meno di loro. Siamo però stati la squadra più forte di questo campionato e c’è una differenza di punti a dimostrarlo. Siamo la squadra migliore”.

Per l’Olympiakos si tratta del secondo campionato vinto consecutivamente, il quarantaseiesimo della sua gloriosa storia.