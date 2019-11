Neymar e Pogba non sono tra i primi 25 giocatori nel mondo

Le due stelle erano presenti nella Goal 50 dal 2013, Neymar addirittura dal 2011, ma entrambi quest'anno sono stati snobbati: fuori dai primi 25.

Le due superstar Neymar e Pogba sono entrambe fuori dalla Goal 50 di quest'anno.

Neymar era presente dal 2011, classificandosi addirittura quarto nel 2015 dopo aver aiutato il a vincere il Triplete.

Tuttavia dopo altre due presenze in top ten col Barcellona, dopo il trasferimento a Parigi e una lunga serie di infortuni era scivolato l'anno scorso al 24simo posto.

Quest'anno invece Neymar è rimasto fuori a causa dei continui problemi fisici che gli hanno impedito anche di partecipare alla Copa America col suo , competizione vinta peraltro proprio dalla Seleçao.

Pogba invece non ha avuto infortuni gravi ma ha vissuto dodici mesi decisamente difficili col .

Dopo i problemi con l'ex tecnico Josè Mourinho, Pogba ha avuto una lieve ripresa con l'arrivo in panchina di Solskjaer prima di calare nuovamente e finire nel mirino della critica. Tanto che non è riuscito a guidare il Manchester United tra le prime quattro in Premier League.

Le accuse di scarsa partecipazione al progetto peraltro sono state confermate quando Pogba - sempre inserito nella Goal 50 dal 2013 al 2018 - ha confessato di voler lasciare l'Old Trafford per "una nuova sfida".

Nonostante l'interesse del però il trasferimento non si è mai concretizzato, così come il ritorno di Neymar al Barcellona.

Di conseguenza entrambi i giocatori stanno affrontando un momento difficile e devono riconquistare i rispettivi tifosi per rientrare nell'elité del calcio.

Goal 50 è un premio annuale che mette insieme i migliori giocatori del calcio maschile e femminile.

I giocatori sono divisi in due gruppi da 25 ciascuno, suddivisi per genere - per la prima volta - e classificati in base al loro rendimento nell'ultimo anno.

I capo redattori ed i corrispondenti delle 42 edizioni di Goal in tutto il mondo esprimono il proprio voto in base alla continuità delle prestazioni di gioco e dei successi di ciascun candidato a livello di club e Nazionale.

Il vincitore sarà di nuovo Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? O uno degli eroi della del come Mohamed Salah, Sadio Mané o Alisson? Scoprilo martedì 12 novembre!