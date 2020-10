La Napoli Soccer di De Laurentiis: il 'film' della rinascita azzurra

Nel 2004 Aurelio De Laurentiis fonda la Napoli Soccer dopo il fallimento della SSCN: Serie C, mercato 'last minute' e una preparazione improvvisata.

Nell'estate del 2004, la del pallone sprofonda e torna a sperare nel giro di due mesi. Il 30 luglio il Tribunale dichiara fallita la Società Sportiva Calcio Napoli, dopo la parentesi 'fantasma' con Gaucci il 4 settembre Aurelio De Laurentiis rileva il titolo sportivo per circa 32 milioni di euro fondando la Napoli Soccer.

Un intervento che restituisce una delle cose più care al popolo partenopeo, finito in un vortice che aveva visto la propria squadra del cuore incamminarsi verso il capolinea tra caos societari e umiliazioni sul campo. Finchè 'ADL' non mette mano al portafogli, affiancando il calcio alla sua attività principe: il cinema.

Assegno staccato, titolo della defunta SSCN acquistato e processo di rinascita che può partire. Dalla Serie C1.

"Sono felice, si realizza un sogno. Ora non c'è tempo da perdere, bisogna mettersi al lavoro per allestire una grande squadra e una grande società, in cinque anni voglio riportare il Napoli in Europa". "Ripartiremo da zero e a testa alta. Il primo obiettivo è riportare allegria al San Paolo: prometto un calcio divertente, come i miei film. Basta chiacchiere, è tempo di serietà e di fatti. Voglio creare una società organizzata e seria: delegherò il giusto, anche se mi piace seguire da vicino tutte le mie attività. La fretta è degli stupidi. Abbiamo il tempo che ci occorre".

Parole cariche d'entusiasmo, proclami che fanno guardare al futuro con rinnovato ottimismo dopo stagioni buie, ma i giorni corrono veloci e vanno poste le basi: direttore, allenatore e calciatori.

"La squadra potrà essere ulteriormente rinforzata a gennaio. Quel che conta è ricollocare il Napoli all’interno del sistema calcio, da cui stava quasi per sparire. La B sarebbe un miracolo, ma siamo pronti a una C a testa alta. Mi serve una settimana per organizzare il club".

De Laurentiis sceglie Pierpaolo Marino, uno che sotto il Vesuvio ha vissuto l'epoca d'oro Scudettata, il quale in fretta e furia allestisce l'organico e affida la guida tecnica a Gian Piero Ventura.

Montervino e Montesanto i primi tasselli, poi una serie di colpi: Belardi, Gianello, Accursi, Simone Bonomi, Mora, Savino, Scarlato, Ignoffo, Abate, Terzi, Toledo, Gatti, Corneliusson, Leandro, Corrent, Sosa, Pozzi, Varricchio e Berrettoni.

Montervino e Montesanto 'iniziano' la Napoli Soccer anche sul prato verde: materiale sportivo acquistato di tasca propria e preparazione a Paestum, tutto all'insegna dell'improvvisazione e dalla voglia di rialzare il Napoli.

Proprio Montervino, in due interviste rilasciate rispettivamente al 'Corriere dello Sport' e a 'Mondo Napoli', ripercorre così quei momenti.

"Ero padrone del mio cartellino dopo aver giocato anche nel Napoli pre-fallimento con Montesanto e avanzai la mia candidatura senza pensarci un attimo su. Dissi a Marino: 'Direttore siamo qua, non è un problema l’ingaggio'". "La verità è che usammo un pallone che Montesanto aveva nel cofano della macchina. Io diedi dei soldi al massaggiatore per andare a comprare slip e pantaloncini. Non comprai i palloni, comprai il materiale per allenarci giusto per i primi due giorni, dato che poi arrivò tanta di quella attrezzatura che ci bastò per anni".

La FIGC concede una deroga speciale agli azzurri per formare la rosa, poi però c'è da scendere in campo: dopo il ko all'esordio in casa della Fermana, il debutto al 'San Paolo' avviene il 26 settembre 2004 contro il . Una giornata che rimane storica per circostanze, scenari e perchè 50mila spettatori per una partita di C non si erano mai visti.

IL TABELLINO

NAPOLI-CITTADELLA 3-3

MARCATORI: 4' Carteri (C), 7' Ignoffo (N), 26' Savino (N), 29' Toledo (N), 47' Giacobbo (C), 67' De Gasperi (C)

NAPOLI (3-5-2): Belardi, Ignoffo, Scarlato, Savino, Toledo, Montervino (76' Corneliusson), Gatti, Corrent, Mora, Berrettoni (56' Abate), Sosa (46' Varricchio).

Panchina: Gianello, Terzi, Montesanto, Pozzi. All. Ventura.

CITTADELLA (4-2-3-1): Peresson, Milani, Damien, Giacobbo, Stancanelli, Mazzocco (46' Mazzleni), Marchesan, Amore (56' De Gasperi), Carteri (83' Musso), Sgrigna, Colussi.

Panchina: Pavesi, Borriero, Cozza, Crocetti. All. Maran.

Arbitro: Bruniatti

Ammoniti: Scarlato (N); Montervino (N); Belardi (N), Gatti (N), Sgrigna (C)

Espulsi: Mazzoleni (C)

E poco importa per il 3-3 finale, da lì in avanti il Napoli capisce di non essere solo e tra alti e bassi inizia a calarsi nella dura realtà della terza serie, fatta di rivali e trasferte ostiche.

A gennaio viene potenziato da altri innesti di spessore - Calaiò, Capparella, Romito, Gautieri, Giubilato, Consonni, Fontana, Grava e Inacio Pià - al giro di boa Ventura, mai convincente e alle prese con una classifica al di sotto delle attese, viene esonerato e sostituito da Edy Reja. L'uomo che riporterà i partenopei in A.

Il 2004/2005 si conclude con la cocente beffa della finale playoff per mano dell'Avellino, che supera il Napoli e vola in Serie B lasciando gli azzurri un altro anno negli inferi. La stagione seguente però De Laurentiis e Marino allestiscono una corazzata, che 'ammazza' il campionato (chiuso a +13 sulla seconda) e centra la promozione.

Dal 2006/2007, in cadetteria, la Napoli Soccer non esiste più, diventando nuovamente Società Sportiva Calcio Napoli: un ritorno al passato graditissimo. Il resto lo fa il salto immediato in A, con cui i tifosi azzurri rivedono la luce e si godono la graduale ascesa in ed Europa, che ci porta ai giorni nostri. Una rinascita targata 'ADL', quasi fosse un film.