Gazzetta dello Sport - Napoli a caccia dell'erede di Allan: prende quota Szoboszlai

Si alzano le quotazioni di Szoboszlai come sostituto di Allan al Napoli: l'ungherese è valutato 40 milioni dal Salisburgo. Nandez lontano.

La cessione di Allan all' ha creato un vuoto nel centrocampo del : il brasiliano era uno dei pilastri su cui fare affidamento, ma il rapporto nell'ultimo anno pareva essersi incrinato e l'addio è stato inevitabile, accelerato anche dalla presenza in di Carlo Ancelotti.

Il ds Giuntoli è al lavoro per trovare il sostituto dell'ex : secondo 'La Gazzetta dello Sport', il profilo balzato in pole nella gerarchia degli obiettivi è quello di Dominik Szoboszlai, gioiello del e della nazionale ungherese.

A frenare gli azzurri è l'elevata valutazione fatta dal club austriaco: 40 milioni di euro. L'intenzione della dirigenza partenopea è di limare questa richiesta, magari arrivando fino ai 20 milioni che a gennaio il pagò per assicurarsi l'altro campioncino del Salisburgo, Erling Haaland. Cifra a cui andrebbero ad aggiungersi alcuni bonus.

Altre squadre

Szoboszlai è stato a lungo anche nel mirino del , soprattutto quando si facevano insistenti le voci di un approdo di Ralf Rangnick (ex head of sport and development soccer del gruppo Red Bull) sulla panchina rossonera, poi sfumato in favore della permanenza di Stefano Pioli a cui è stato rinnovato il contratto.

Szoboszlai è reduce da un grandissimo goal segnato su punizione da distanza siderale e valevole la vittoria in dell'Ungheria sul campo della , altra prodezza che avrà impressionato positivamente gli uomini di mercato del Napoli, le cui relazioni sul ragazzo sono entusiastiche.

Si allontana invece Nahitan Nandez, alla luce delle dichiarazioni del presidente del , Tommaso Giulini.

"Su di lui ho letto solo fandonie. Non lo proponiamo a nessuno perché vogliamo tenercelo stretto, sono sicuro che sarà uno dei calciatori più importanti della prossima stagione".

Tra le alternative a Szoboszlai c'è anche Jordan Veretout, vecchio pupillo di Giuntoli accostato al Napoli già un anno fa e alla fine approdato alla .