Gaffe Nancy: invito ai tifosi per andare... al cimitero!

Il Nancy ha inviato un biglietto di auguri ai tifosi con l'invito ad andare allo stadio: ma le coordinate corrispondevano a quelle di un cimitero.

Il Natale è passato da poco e, come da tradizione, il Nancy ha voluto fare gli auguri ai propri sostenitori con un biglietto dedicato che però è già stato ritirato. Il motivo è parecchio macabro.

In bella vista lo slogan "Il mio posto è qui", riferimento allo Stade Picot che ospita le gare casalinghe del club militante in Ligue 2. Peccato che, inserendo le coordinate GPS presenti sulla mappa, il risultato fosse... un cimitero.

L'AS Nancy a envoyé des cartes de vœux à ses abonnés avec des coordonnées GPS inscrites dessus pensant qu’il s’agissait de leur stade MAIS c’etait finalement celles... d'un cimetière éloigné de 3km du stade.



Le slogan de la carte? "Votre place est ici" 😭😭😭 pic.twitter.com/Vqy4vScEmK — Passion Football Club (@PassionFootClub) January 2, 2020

Il luogo si trova a 3 km di distanza dall'impianto sportivo e qualcuno non deve averla presa bene: il Nancy ha prontamente sistemato l'accaduto ritirando tali biglietti, frutto di un cambio di coordinate in seguito alla creazione del modello elettronico.

Che sia allo stadio o al cimitero, l'amore dei tifosi per il Nancy rimane invariato: anche se magari la prossima volta un po' di attenzione in più non guasterebbe...