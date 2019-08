Mido perde peso e mostra i muscoli: "Chi è Ramos!?"

Mido, ex giocatore di Ajax e Roma, torna a perdere peso e sui social scherza a modo suo, mostrando i muscoli: "Chi è ora Ramos?".

Abdelamid Hossam Ahmed Hussein, meglio conosciuto solo come Mido, è stato un giocatore che ha sempre fatto parlare di sé, anche per aspetti extra-calcistici. Qualche tempo fa vi raccontammo di come l'egiziano avesse preso molti chili, diventando quasi un'altra persona.

Oggi l'ex giocatore di e ha postato una foto sui social network, a petto nudo, mostrando anche i muscoli. Mido ha perso nuovamente peso e ci scherza su con il paragone con Sergio Ramos.

"Chi è Sergio Ramos adesso?!"

Attualmente Mido è un allenatore. Nell'ultima stagione ha allenato l'Al-Wahda, squadra di La Mecca. I giorni da calciatore con un fisico statuario sono ormai un ricordo, ma l'impegno per tornare ad essere in forma non manca di sicuro adesso.