Messi fa il record storico di assist nella Liga: 21, superato Xavi

Il fuoriclasse argentino chiude la sua stagione di Liga con 25 reti, meno del solito, ma con il massimo di passaggi decisivi: mai nessuno come lui.

Si è chiusa con il facile 5-0 contro l' la stagione di del . La squadra catalana si qualifica come di consueto alla , ma come seconda, in virtù del titolo del . Per Leo Messi un'altra grande stagione, con meno goal ma più assist: da record.

Nel match contro l'Alaves, infatti, Messi ha messo insieme il suo 21esimo assist nella Liga, superando l'ex compagno di successi, Xavi. L'argentino riesce a ottenere così sia il record storico di assist, sia quello del campionato, con massimo di goal di 50 reti realizzato nel 2012.

A proposito di goal in una sola stagione di Liga, Messi ha chiuso con 25 centri nel 2019/2020, siglando una doppietta contro l'Alaves. Dati leggermente più bassi rispetto a suo solito, viste le annate con più di 30 e 40 centri fatte registrare in più occasioni.

Con la doppietta all'Alaves, Messi ha tra l'altro raggiunto 30 centri stagionali, comprendendo anche le altre competizioni. Un dato che potrà essere migliorato grazie alla gara di Champions League contro il e le eventuali partite successive in caso di qualificazione.

Messi è stato piuttosto duro nella 37esima giornata, quella che cha consegnato il titolo spagnolo al Real Madrid, evidenziando come quest'anno il Barcellona sia apparso "debole" rispetto al passato. Qualcosa che ha fatto nuovamente parlare di un possibile addio nel calciomercato.

Ottenuti tutti i record della Liga, in attesa di lottare nuovamente per la Champions League e il Pallone d'Oro, Messi non ha però mai espresso la volontà di lasciare Barcellona per provare una nuova esperienza all'estero. Tempo al tempo per le risposte: intanto, nuovo, ennesimo record in cascina.