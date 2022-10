Mason Greenwood arrestato: accusato di aver violato la libertà su cauzione

La polizia di Greater Manchester ha confermato che sta dando seguito a un'accusa di violazione delle condizioni di libertà su cauzione del 21enne.

L'attaccante del Manchester United Mason Greenwood è stato arrestato con l'accusa di aver violato la libertà su cauzione, come confermato la polizia di Greater Manchester.

Il 21enne è su cauzione dopo essere stato arrestato con l'accusa di stupro, aggressione e minaccia di omicidio, con la polizia di Manchester che evidenzia di aver risposto a un'accusa di violazione delle condizioni di cauzione.

Un portavoce della polizia della Greater Manchester ha dichiarato al Sun: "La polizia della Greater Manchester è a conoscenza di un'accusa riguardante un uomo di 21 anni che ha violato le sue condizioni di libertà provvisoria e sabato 15 ottobre 2022 è stato effettuato un arresto. In questo momento sono in corso le indagini".

Greenwood è stato sospeso dallo United dal suo arresto iniziale del 2 febbraio. Il club della Premier League ha parlato del 21enne ad aprile, poi più nulla: "Non c'è stato alcun cambiamento nello stato di Mason. Abbiamo rimosso il suo profilo dall'app del club subito dopo essere stato rimosso dalla rosa a gennaio. Questo per rimuovere Mason dagli elementi interattivi dell'app".

"Tuttavia, il suo profilo non è mai stato rimosso dal sito web in quanto rimane un giocatore del Manchester United, anche se attualmente non fa parte della rosa, mentre il processo legale è in corso".

L'attaccante ha successivamente visto l'addio a vari accordi commerciali, mentre a giugno ha visto prorogare la sua libertà su cauzione mentre le indagini proseguivano.