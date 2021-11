Marlon a GOAL: "La differenza tra l'Inter di Conte e Inzaghi è Lukaku, il calcio di De Zerbi diverte"

È già tempo di dentro o fuori per lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. La formazione ucraina guidata dall’allenatore bresciano si presenta a San Siro, per la sfida valida per il quinto turno del Gruppo D di Champions League, con l’obbligo di conquistare il bottino pieno per continuare a sperare nel terzo posto e nella qualificazione nella fase ad eliminazione diretta di Europa League.

A guidare la difesa dello Shakhtar contro l'Inter ci sarà Marlon, difensore classe 1995 che dopo tre stagioni al Sassuolo è volato a Kiev proprio con De Zerbi per vestire la maglia dello Shakhtar. Alla vigilia del match dello Stadio 'Meazza', il brasiliano si è raccontato in un’intervista esclusiva rilasciata a GOAL.

"Ero da tre anni al Sassuolo e avevamo già fatto il record di punti, scrivendo il nostro nome nella storia del club. Il ritorno in Italia è speciale perché questo Paese ha segnato la mia vita personale e la mia carriera. A Modena sono nati i miei due figli. Ho imparato tanto dagli italiani perché ho vissuto tre anni intensi con loro. L’Italia è sempre con me e io sono contento di questo. Tornare in Italia mi fa molto piacere".

Cosa ti ha spinto ad accettare la proposta dello Shakhtar e andare a Kiev con De Zerbi?

"Per me è stata una grande sfida. Sono in un club ambizioso. Personalmente è stata una chiamata importante perché mi mancava provare la sensazione di poter vincere qualcosa, come il campionato, o giocare la Champions League. Lo Shakhtar mi ha dato questo, oltre a grande fiducia. L’Ucraina mi ha accolto bene e mi trovo bene. Spero di scrivere il mio nome nella storia dello Shakhtar. È una grande squadra, che lotta per il campionato e in Champions può cogliere di sorpresa molte squadre".

Sei rimasto sorpreso dopo aver saputo che l'interesse dello Shakhtar si stava concretizzando?

"Sì, sono rimasto sorpreso anche se il mister De Zerbi me l’aveva già detto che mi voleva portare con lui. Ero tranquillo perché me ne aveva già parlato. Poi la cosa si è concretizzata. Sono molto contento perché mi piace molto lavorare con lui. Mi piace il suo modo di essere e la sua idea di calcio. Credo che si incastri perfettamente con il mio profilo di giocatore. Giocare allo Shakhtar ed essere con lui è motivo di grande orgoglio per me".

Ci racconti la filosofia di calcio di De Zerbi dal punto di vista di un suo calciatore?

"La mia percezione è molto positiva, è un calcio che diverte. Hai sempre il possesso palla, certamente finalizzato al goal e a vincere la partita. Io penso che se uno giocasse con lui, si divertirebbe a giocare il suo calcio. Il suo modo di allenare fa divertire le persone e fa divertire i giocatori".

Tu sei l’unico che si è trasferito con lui dal Sassuolo allo Shakhtar: quanto è importante la tua figura all’interno dello spogliatoio?

"Certamente ho un ruolo importante. Ma lo Shakhtar aveva già calciatori importanti, con grande conoscenza del calcio. Quindi questo ruolo lo divido con loro. Io ho tante responsabilità perché ero già con lui nell’aiutare i miei compagni a far capire il suo gioco. Credo che stiamo riuscendo a raggiungere il livello che vogliamo. I ragazzi sono molto intelligenti e capiscono subito cosa chiede il mister. Sono importante nello spogliatoio ma lo sono anche coloro che sono già qui da più tempo e conoscono la filosofia e le idee del club".

De Zerbi aveva dichiarato in conferenza: “Non lasceremo la palla nemmeno al Real”. Avete perso 5-0 in casa e 2-1 a Madrid: voler imporre sempre calcio, anche contro avversari più forti, può essere un lato negativo di questa filosofia?

"Il nostro modo di giocare deve essere sempre lo stesso. Non dobbiamo mai cambiare quella che è la nostra idea, indipendentemente dall'avversario. Certamente dobbiamo rispettare chi abbiamo di fronte ma non dobbiamo cambiare: la caratteristica del mister e dello Shakhtar è di giocare sempre. Nel calcio ci sono le sconfitte, le vittorie e i pareggi. Dobbiamo avere un’idea e proseguire sulla nostra strada. Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento quando giochiamo nel campionato ucraino e in Champions League. Dobbiamo essere sempre noi stessi. La filosofia del mister è questa ed è per questo motivo che tanta gente lo apprezza".

In caso di eliminazione in Champions League con il quarto posto nel girone, si può parlare di fallimento?

"Sì, sarebbe sicuramente un fallimento dal mio punto di vista. Allo Shakhtar puntiamo sempre in alto. Sarebbe un risultato molto difficile da digerire ma abbiamo ancora la possibilità di qualificarci e speriamo di riuscire. Speriamo di vincere queste partite".

Come ti spieghi la presenza di tanti calciatori brasiliani nello Shakhtar?

"Anche io non capisco bene il motivo (ride, nda). Questo mi rende felice perché tanti brasiliani che sono passati da qui hanno lasciato il segno. Loro hanno aperto le porte a noi e spero che anch’io possa farlo ad altri brasiliani. Provo una bella sensazione a indossare una maglia vestita in passato da calciatori come Willian e Douglas Costa".

Hai visto Inter-Napoli?

"Non guardo tante partite. Mi piace studiare quello le cose che facciamo noi, interpretarle ed eseguirle bene. Ho visto gli highlights e ho visto che l’Inter ha vinto 3-2".

Come giudichi lo 0-0 dell’andata? Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?

"Mezzo vuoto perché abbiamo avuto le possibilità per vincere la partita. Se fossimo riusciti ad essere più attenti nei dettagli e più concreti credo che avremmo vinto. Ma il calcio è questo e non dobbiamo lasciare spazio ai rimpianti. Certo, c’è qualche rimpianto per le partite contro il Real Madrid (2-1, ndr) e contro lo Sheriff, ma adesso dobbiamo guardare avanti".

Hai affrontato sia l’Inter di Conte col Sassuolo l’anno scorso che l’Inter di Inzaghi quest’anno. Che sensazioni hai avuto?

"Ho percepito che ci sono differenze, ma sono poche. Certamente Lukaku sposta gli equilibri di una squadra così come Dzeko, che però si sta ancora ambientando all’Inter. Il bosniaco è un giocatore fortissimo, che può sicuramente sostituire Lukaku. Però credo che Lukaku faccia tutta la differenza e se da una parte non cambia tanto a livello tattico dall'altra la differenza sta proprio a livello individuale e si riflette sulla squadra".

Come cambia la tua preparazione alla partita sapendo di affrontare Dzeko e non Lukaku?

"Io preparo la partita nello stesso modo. Indipendentemente da contro chi gioco, scendo in campo nella stessa maniera e con la stessa motivazione. Solo così riesco ad essere costante nel rendimento, che è la cosa più importante secondo me per un giocatore. Provo sempre ad allenarmi e prepararmi bene, indipendentemente da chi sia l’avversario".

L’Inter può confermarsi in testa al campionato dopo lo Scudetto della passata stagione?

"Sicuramente! Hanno giocatori fortissimi e hanno un grande allenatore. Certamente possono vincere di nuovo lo scudetto. Punti deboli? Certo che ce l’hanno, come tutte le squadre. Quali sono noi lo sappiamo ma non li dirò… (ride, nda)".