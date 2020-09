Marchisio e il retroscena su Vidal: "Conte voleva stanarlo, Arturo è di ferro"

Marchisio racconta un aneddoto su Conte e Vidal ai tempi della Juventus: "Il mister voleva stanarlo dopo una notte 'brava', ma lui è di ferro".

Claudio Marchisio è uno che Arturo Vidal lo conosce benissimo: con lui ha condiviso anni importanti alla , quando il centrocampo dei bianconeri era uno dei più temuti in e in Europa.

Gli eventi li hanno poi divisi: il 'Principino' si è ritirato a soli 33 anni, alla stessa età il cileno è da poco diventato un nuovo giocatore dell' dove ha ritrovato il suo condottiero Antonio Conte.

In un estratto del libro 'La Storia della in 50 ritratti', Marchisio ha ricordato i bei tempi torinesi quando Vidal alternava notti 'brave' a grandi partite sul terreno di gioco: una volta Conte cercò di 'stanarlo' con uno dei suoi allenamenti massacranti ma non ci riuscì.

"Un paio di volte è successo che qualche avventura notturna esagerata di Arturo fosse arrivata all’orecchio dell’allenatore. Lui non è il tipo che se la prende direttamente con il colpevole, preferisce arrivarci di rimbalzo: fidando nel fatto che la notte in bianco gli avesse tolto energie, disse che per quel giorno aveva deciso un richiamo di preparazione atletica, e dunque via il pallone perché avremmo dovuto correre molto. Voleva stanare Vidal, capisce?".

Vidal non sentì minimamente la fatica, mandando a monte il piano originario del tecnico salentino.