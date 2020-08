Marc Roca, l'intelligenza artificiale lo 'porta' verso il Real Madrid

Secondo uno studio generato da Olocip, Marc Roca farebbe meglio al Real Madrid, anziché all'Arsenal o al Milan. Tutte interessate a lui.

Marc Roca, centrocampista classe 1996 in forza all', sarà uno dei nomi del prossimo calciomercato, soprattutto in . Dopo l'ennesimo anno trascorso all'Espanyol, stavolta per lui sembra davvero arrivato il momento di partire.

Sulle sue tracce ci sono il , il e l' . Ebbene, come riportato da 'AS', uno studio effettuato da Olocip, intelligenza artificiale che prevede alcune statistiche secondo dei parametri predefinitivi, curiosamente fondata dal suo ex compagno di squadra Esteban Granero, il giocatore dovrebbe andare al Real Madrid.

La valutazione di Marc Roca dopo un anno al Real Madrid salirebbe da 15,8 milioni a 37,5, più del doppio. Al Real Madrid il centrocampista segnerebbe più goal e realizzerebbe anche più passaggi chiave per i compagni.

Altre squadre

Al secondo posto di questa classifica si trova l'Arsenal, mentre al terzo il Milan. Rossoneri che soprattutto lo scorso anno hanno seguito parecchio Marc Roca.