Mancini chiaro su Chiellini: "Lo aspetterò fino all'ultimo, non è uno che va collaudato"

Roberto Mancini alla 'Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto su alcuni giocatori chiave dell'Italia, da Bonucci a Chiellini, passando per Donnarumma.

Roberto Mancini deve gestire la Nazionale Italiana in un momento molto strano e complicato. Dopo il rinvio dell'Europeo alla prossima estate,la Nazionale adesso starà qualche mese senza giocare, mentre invece i giocatori che fanno parte del gruppo vengono spremuti con le tantissime partite disputate dai club.

Discorso che vale soprattutto per Barella e Bonucci, due titolari degli Azzurri che attraverano un momento opaco. Mentre problema opposto per Chiellini, che sta giocando meno di quanto si aspettasse Mancini.

Due sicurezze poi per la Nazionale, con parole al miele da parte del commissario tecnico.

"Oggi Gigio Donnarumma è il più forte portiere al mondo. Per noi Lorenzo Insigne è unico. Per il ruolo di raccordo, per come lega la squadra è il giocatore meno sostituibile".

Poi bastone e carota per Federico Chiesa, che ha cominciato a galoppare alla ma deve ancora sistemare qualche atteggiamento.